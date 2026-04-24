Llama la atención: La histórica jornada que vivió Formentera este miércoles con la aprobación de su senador propio
La histórica jornada para la sociedad de Formentera que se vivió este miércoles en el Senado con la aprobación, con los únicos votos en contra de la ultraderecha de Vox, del senador propio para la pitiusa menor, que de esta manera rompe otro de los lazos que la unían a Ibiza para decidir y defender de manera soberana sus intereses. El pleno fue emocionante, como muestra en la foto superior la cara entre la alegría y el llanto del senador por las Pitiusas esta legislatura, Juanjo Ferrer, que además está a punto de ser relevado en el cargo por la formenterense Neus Massanet, la número dos de la candidatura de unidad de los partidos progresistas que ganaron las últimas elecciones. Una amplia representación de Balears estuvo presente en la Cámara Alta, con la presidenta Marga Prohens al frente.
La aprobación por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de los pliegos que deben regir el concurso para adjudicar, durante un máximo de 25 años, las antiguas instalaciones del Club Náutico Ibiza. Se supera de esta manera otro trámite para adjudicar esta zona del puerto de Ibiza. La APB prevé una inversión de 20 millones de euros.
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