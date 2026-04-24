"Podría haber volado todo el edificio": José Antonio López, jefe de los bomberos de Ibiza, sobre la explosión por un escape de gas en una vivienda

"Justamente ese día por la mañana se habían hecho tres cambios de cocina de gas a vitrocerámica donde se produjo la explosión. Y en los tres apartamentos se utilizó el mismo sistema. La tubería que se desconectó de las cocinas de gas se dejó solamente cerrada con una llave de paso. Y claro, esa tubería es como un grifo. Si tú lo abres, sale el gas", explica José Antonio López, jefe de los Bomberos de Ibiza, sobre la causa por la que el martes por la tarde se produjo la explosión en un edificio de Ibiza. Una deflagración que causó heridas graves a cuatro personas que aún siguen hospitalizadas: dos de ellas han salido de la UCI pero otras dos, muy jóvenes, de 21 y 23 años, permanecen en la unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Javier Vendrell Camacho

Ahora, tras la investigación, en el cuerpo tienen "clarísimo" que se debe a una negligencia en la reforma que se estaba haciendo en el bloque, algo a lo que, desde el primer momento apuntaban los vecinos, que no dudaban en calificar de "chapuza" los trabajos. Ahora, tras los análisis de bomberos, Policía Científica de la Policía Nacional, una arquitecta del Ayuntamiento de Ibiza y un ingeniero de la compañía Redexis, confirman la sensación de los vecinos: afirman que se debe a una actuación irresponsable por parte de Construcciones Uxcar 97, la empresa que se hizo con la concesión pública para acometer la reforma.

Una tragedia que podría haber sido mucho mayor

Las conclusiones apuntan a que la tragedia podría haber sido mucho mayor si las tres llaves de paso de las tuberías que no habían sellado hubieran quedado abiertas: "Por suerte el gas solamente se abrió en ese piso. No eran los tres pisos. En los otros dos no llegó a haber fuga porque no eran los que había alrededor. Si llega a haber fuga en los tres, vuela todo el edificio. En los otros dos simplemente es que nadie le dio a la llave, pero en este sí".

"La conclusión fue que todo apuntaba, y creo que así lo ha reflejado el informe de la Policía Nacional, a que fue un escape de gas debido a una mala intervención que dejó una abierta una tubería en el cambio que se hizo desde la cocina de gas a la vitrocerámica. Un técnico hizo tres cambios de cocina ese día y en los tres pisos dejó la tubería exactamente igual: sin sellar. Todo apunta a que fue eso. Vamos, lo tenemos clarísimo", relata el jefe de bomberos. "En vez de dejar dos sistemas de seguridad, el sellado y la llave de corte, solo dejó la llave de corte", añade. Solo hacía falta que alguien abriera una de esas tres llaves o que no se cerrara bien para que, con una chispa se produjera la deflagración.

"La reforma no se hizo como tocaba"

López no tiene dudas de que "la reforma no se hizo como tocaba" y aclara que la instalación original del edificio, construido en 2007, "estaba bien cuando estaba conectada a la cocina de gas". Es decir, el problema no era del sistema instalado hace 19 años, sino de la flagrante falta de precaución al retirarlo para su reemplazo por una nueva instalación eléctrica.

"Si tú quitas la tubería de la cocina de gas y la dejas ahí, al aire, eso es lo que está mal. No es que la instalación estuviera mal, es que se dejó mal desconectada. Cuando quitas una tubería de gas de un aparato que funciona a gas, esa tubería la tienes que sellar con un tapón y soldadura. Y no se selló ninguna de las tres. El que hizo ese trabajo dejó las tres exactamente igual. Esa fue la conclusión a la que se llegó, tanto por el ingeniero de Redexis, como por nosotros y por la Policía Nacional", reitera.