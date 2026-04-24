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Intrusismo en Ibiza: precintados tres pisos turísticos ilegales en Sant Joan

La actuación se lleva a cabo de forma coordinada con el departamento de Intrusismo del Consell y la Policía Local de Sant Joan

Precintado de una de las viviendas.

Precintado de una de las viviendas. / A.S.J.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Policía Local de Sant Joan ha precintado durante la última semana la actividad de tres pisos turísticos ilegales en el municipio, según ha informado el propio cuerpo en una publicación en Instagram.

La actuación se ha llevado a cabo de forma coordinada con el departamento de Intrusismo del Consell de Ibiza, dentro de los controles contra la oferta turística que opera al margen de la normativa.

Desde la Policía Local han subrayado que continuarán la labor para “proteger la legalidad, garantizar la convivencia y defender un modelo turístico justo para todos”.

El cuerpo municipal ha lanzado además un mensaje de “tolerancia cero” contra quienes desarrollan actividades turísticas ilegales en Sant Joan. “Sant Joan no se vende al ilegal: aquí se cumple la ley”, han destacado en su publicación.

Mesa contra el Intrusismo

En esta línea, la Mesa contra el Intrusismo del Consell de Ibiza se reunió la semana pasada en una nueva sesión de trabajo con la participación de las principales plataformas digitales de alojamiento turístico, Airbnb, Booking, Holidu, Vrbo, así como la Asociación Nacional de Plataformas de Alquiler Turístico, administraciones públicas, cuerpos de seguridad, asociaciones empresariales y agentes sociales, para abordar la problemática de la oferta ilegal en la isla. El punto clave del encuentro fue el balance de actuaciones de 2025, la definición del plan de trabajo para 2026 y el análisis de la situación del registro único, según explicó en una nota la institución insular.

Noticias relacionadas y más

La institución puede bloquear anuncios de pisos turísticos ilegales en estas plataformas en aproximadamente 48 horas desde su detección. Además, informaron que desde enero de 2025 se han iniciado 262 expedientes sancionadores (211 muy graves y 51 graves), se han ejecutado diez precintos (con cuatro más en tramitación) y la recaudación por sanciones alcanzó los 1.069.341 euros en 2025.

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