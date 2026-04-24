Los futuros djs y artistas de Ibiza en el taller de IMS: "No me importa tanto que sea un proyecto grande o pequeño, me importa seguir mi pasión, que es el vídeo"

"Casi nunca me pongo a pinchar, pero me gusta", sostiene Joaquín, estudiante del grado medio de imagen y sonido del instituto Isidor Macabich presente este viernes en el taller de dj organizado por IMS Ibiza en el hotel Mondrian de Cala Llonga. "Desde pequeño me ha gustado la fotografía y quería aprender lo básico, de cómo usar una cámara, Photoshop o cómo hacer iluminación y me está gustando", explica el joven sobre por qué eligió este grado. Asegura que le gustaría dedicarse a la fotografía y que lo que más le gusta fotografiar es "la naturaleza y bodas".

Su compañero Darío Sánchez también estudia el grado medio: "Me interesa más la rama de vídeo y producción de vídeo". Cree que con este grado podría ser "técnico de vídeo, editor de vídeo, dj incluso y otras ramas del mundillo". No sabe dónde le gustaría trabajar, pero explica que quiere ser "camarógrafo o editor de vídeo, trabajar en el cine o en alguna empresa de producciones", aunque mantiene que no le importa mucho, "porque lo que me gusta es producir y no me importa tanto que sea un proyecto grande o pequeño, me importa seguir mi pasión, que es el vídeo".

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Los futuros djs ibicencos

"Más o menos sé pinchar, pero me gustaría aprender un poco más, usar los filtros y combinar un poco las opciones para meter un efecto u otro", explica Rubén García, compañero del grado medio al que sí que gustaría dedicarse al sonido: "Me gusta más la parte de sonido, la parte más de dj sí que me gusta, ser dj en Ibiza...", considera el joven. "Me gusta mucho la música americana, me gusta combinar la música americana con la española", dice el joven.

Daniel Rodríguez Soria estudia el grado medio y lo eligió porque a su padre también le interesaba este mundo: "Desde pequeño me ha gustado y creo que él me inculcó esto". "Estoy aprendiendo a usar diferentes mesas, porque de las marcas no controlo mucho y estoy aprendiendo mucho". Cree que querría ser dj, "si no, técnico de sonido o de vídeo en discotecas también me gusta bastante".