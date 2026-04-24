Manu González, dj de Ibiza: "Comparar los sets de antes con los de ahora es como comparar un Alcatel con un iPhone"

"Llevo veintipico años de dj y trabajo en los mejores clubes del mundo", explica Manu González, dj de Ibiza que imparte el taller a los alumnos del instituto Isidor Macabich este viernes en la sede del International Music Summit (IMS) Ibiza, en el hotel Mondrian de Cala Llonga. Los jóvenes estudian el grado medio de Imagen y Sonido y participan en este taller dentro la asignatura Vídeo, DJ y Sonido de primer curso. Los jóvenes prueban con los sets que les ofrece IMS mientras tantean y preguntan a los profesionales presentes cómo usarlas.

"Los chavales estudian formación profesional de dj, de música y de todo lo relacionado con esto; entonces, les voy a enseñar qué hago, cómo lo hago y también quiero ver qué saben hacer y cómo lo hacen, porque, al final, no son alumnos que vienen aquí y que no saben tocar ni qué es qué", asegura González: "Yo también quiero ver qué aprenden en el instituto y aportar a ello".

Cómo ha cambiado la profesión

González, que no tiene un nombre artístico, siempre utiliza su nombre y apellido, explica que lleva "muchísimos años" interesado en la profesión: "Cuando tenía 16 años, empecé a trabajar en una tienda de discos legendaria que se llama Discos Delta, aquí en Ibiza, en la Marina. Empecé a vender CDs de discotecas como Amnesia, Apache, DC-10, Space y camisetas. A raíz de ahí me movieron a la tienda grande de la avenida de España, que era la tienda donde todos los djs residentes de Ibiza e internacionales compraban vinilos para poder hacer sus sesiones. Yo trabajaba en la tienda y estaba todo el día rodeado de música, de djs, de noche y de fiesta. Y así, con los años, me hice discjockey hasta el día de hoy", asevera sobre su recorrido.

Jóvenes del instituto Isidor Macabich prueban los sets de dj. / S.K.

Sobre cómo ha cambiado la profesión con los años, sostiene que "los tiempos han cambiado y la tecnología también": "Antes, yo pinchaba con vinilo o con CD. Tenía que coger los archivos digitales y grabarlos a un CD físico para poder pinchar. Ahora todo va digitalizado con USB. Las máquinas que hay aquí, todas las máquinas de última generación de Pioneer... Cuando yo empecé a pinchar había los Pioneer 100. Es como comparar un alcatel con un iPhone". Hoy en día, "también hay más industria: cuando empecé, los djs eran los djs y cobraban por pinchar, ahora la industria ha crecido una barbaridad".

Este profesional del sector comenta que trabaja "en HÏ, Ushuaïa, Club Chinois...", además de fuera de España: "En el Space Miami en Estados Unidos, en Nueva York, Sudamérica, Londres...". Recuerda que en el informe del IMS de este año consta que la industria ha generado "15.000 millones de dólares entre festivales, streamings, royaltiesbookings de djs... y eventos como este han ayudado a que haya una gran industria y a que los dj's se sientan más protegidos". "Detrás de ser dj hay una pasión, esfuerzo, trabajo, dedicación y una industria que es negocio y hacer las cosas bien", cree el joven.

Los sets que prueban los alumnos

"Trabajamos con AlphaTheta porque queremos enseñar a la siguiente generación las nuevas tecnologías que salen", explica A.P., organizador del evento. "Creo que los alumnos vienen con niveles de aprendizaje diferentes, entonces, hemos adaptado el taller para que aprendan lo fundamental de ser dj y las técnicas que usamos". "Es imprescindible, sobre todo si quieres triunfar como dj en Ibiza o donde sea, que aprendan estas bases porque, para ser bueno, tienes que aprender tu arte y tienes que conocer tus herramientas, y por eso les apoyamos", mantiene el organizador.

Alumnos y profesionales prueban los sets en el hotel Mondrian. / S.K.

"Tenemos diferentes sets de prácticamente todos los rangos, de formato más abierto a más técnico, de principiante hasta rangos profesionales", explica Jack Canham de AlphaTheta Europa sobre el equipo que ha traído la empresa para que prueben los alumnos. "Antes nos llamábamos Pioneer DJ, ahora somos AlphaTheta, pero hacemos los mismos productos de siempre", considera el joven. "Hemos sido el estándar de la industria muchos años ya y lo que ven hoy los alumnos es lo que podrían ver en una discoteca", comenta Canham. "Todo esto sirve para que vayan pillando las riendas, que se lo pasen bien y que tengan una experiencia con el sistema de diseño que ofrecemos, además de nuestro software", asegura el ejecutivo.