Ibiza adjudica por 1,1 millones los servicios de sus cuatro playas: 462 hamacas, 231 sombrillas y un chiringuito

El Ayuntamiento de Ibiza ha dado un nuevo paso para adjudicar la explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio para el periodo 2026-2029. La mesa de contratación ha propuesto la adjudicación de ocho de los once lotes incluidos en la licitación, con un canon conjunto de 1.126.148 euros para los cuatro años de contrato.

La concesión afecta a instalaciones desmontables y se divide en dos lotes en ses Figueretes, dos lotes en Platja d’en Bossa, seis lotes en Talamanca y un lote en sa Punta que incluye un quiosco con baño. El pliego técnico prevé un total de 462 hamacas, 231 sombrillas, cuatro velomares y el mencionado quiosco. Los tres primeros ya fueron propuestos para adjudicación el 19 de marzo y ahora le ha llegado el turno a los ocho restantes.

La propuesta adjudica los dos lotes de ses Figueretes a Sound Beach SL, con un canon de 142.640 euros para el primero y 62.640 euros para el segundo. En Platja d’en Bossa, un lote que incluye 50 hamacas, 25 sombrillas y cuatro velomares se propone para Ibiza Holidays 96 SL por 107.080 euros, mientras que otro queda para Guillermo Escandell Guasch por 24.604 euros. En Talamanca, un lote se adjudica Cormoran Ibiza SL por 28.000 euros y los otros dos a Kazan Servicios de Playa SL, que presenta las ofertas mejor valoradas para estas dos explotaciones, con cánones de 271.412 euros y 322.372 euros, respectivamente.

Por último, el único lote de sa Punta, compuesto por 60 hamacas, 30 sombrillas, quiosco y baño, se propone para Vive Beach SL por 167.200 euros. Se da la circunstancia de que la Platgeta de sa Punta será la única zona donde aumentará el número de hamacas, con 20 más respecto a la anterior concesión. Al Ayuntamiento de Ibiza le costó más de lo previsto encontrar a alguien interesado en poner en marcha este chiringuito, ya que tuvo que esperar seis años para ver cumplido su propósito a través de varios concursos públicos. Con esta iniciativa, pretendía recuperar para los bañistas un pequeño tramo litoral comprendido entre ses Figueretes y Platja d'en Bossa, frente al hotel Torre del Mar, que llevaba años usándose como muelle y pista de vóley playa.

Precios máximos de hamacas y sombrillas

El contrato permitirá prestar servicio, como mínimo, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada temporada. El horario fijado en el pliego será de 10 a 18 horas en temporada media y de 10 a 19 horas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En el caso del quiosco, el horario máximo autorizado será hasta las 00 horas.

Los precios máximos para los usuarios quedan fijados en 10 euros al día por hamaca y 10 euros al día por sombrilla, con tarifa reducida de 5 euros a partir de las 16.00 horas. El alquiler de velomares tendrá un precio máximo de 30 euros por hora. El pliego establece que no podrán cobrarse conceptos añadidos como colchonetas, sábanas, cajas de seguridad o mesitas auxiliares, que deberán ofrecerse de forma gratuita si se incluyen en el servicio.

La concesión incorpora también exigencias ambientales y de seguridad. Los adjudicatarios deberán garantizar la limpieza diaria de su zona de explotación y de un entorno mínimo de diez metros alrededor, retirar residuos de forma separada, respetar las indicaciones sobre la posidonia y mantener las instalaciones en buen estado. Además, deberán disponer de botiquín y, cuando abran fuera del horario del servicio público de salvamento o en playas sin vigilancia municipal, contar con una persona acreditada como socorrista y con material de intervención, oxigenoterapia y desfibrilador.

La concesión también obliga a mantener libre el tránsito por la playa, respetar una franja mínima de seis metros desde la orilla, montar instalaciones totalmente desmontables y retirar hamacas y sombrillas al final de la jornada para facilitar la limpieza mecánica. En el caso del quiosco de sa Punta, los baños deberán ser de uso público para todos los usuarios de la playa y no solo para los clientes del establecimiento.