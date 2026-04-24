Hacienda exige al Consell de Ibiza ajustes presupuestarios que pueden “bloquear” inversiones millonarias

En el capitulo de hace un mes, correspondiente al pleno celebrado en el Consell el 27 de marzo, el conseller de Gestión Económica, Salvador Losa, calificaba de “paripé” haberse visto obligado a tramitar un plan económico-financiero 2026-2027 tras incumplir la regla de gasto del ejercicio de 2025 en seis millones de euros «Es más paripé que otra cosa, un trámite que hay que cumplir”, dijo. Pero parece que, para el Ministerio de Hacienda, las medidas que reclamó no eran, ni mucho menos, un paripé, tal como ha quedado constatado en el pleno celebrado este viernes, en el que Losa ha informado de que, tras enviar el plan el 8 de abril, una semana más tarde, el 15 de abril, el Ministerio instó al Consell a “concretar unas medidas adicionales en relación al uso del remanente de tesorería”, de manera que se garantizase el cumplimiento de las reglas fiscales de los ejercicios de 2026 y 2027. Es decir, lo que sí era un paripé era el plan que el Consell remitió hace un mes a Hacienda y que ahora se ha visto obligado a enmendar.

Y aquello que hace un mes era “un paripé” (aunque en el pleno de este viernes Losa dijera que se refería realmente “al debate”, no al plan) se ha convertido en esta sesión, una vez aprobado, en una adaptación del Plan Económico Financiero para los ejercicios 2026 y 2027 adecuado “a los requerimientos del Ministerio de Hacienda”, con el objetivo de “garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales”. Lo cual tendrá, como ha recordado la oposición, importantes consecuencias.

"Si hacemos paripés nos cogen la matrícula”

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, ha recordado a Losa los calificativos que empleó hace un mes: “Dijo que era un paripé, un plan sin plan... que no ha convencido al Ministerio, pues no contaba con medidas. Era, en efecto, un paripé. Y si hacemos paripés nos cogen la matrícula”.

Pero lo preocupante, ha añadido Rodríguez, son “las consecuencias” que tendrá ese plan financiero (que es como si se desde Hacienda supervisaran con lupa el presupuesto del Consell) en un año “muy importante en materia de ejecuciones de inversiones, algunas millonarias, que se han concentrado al final de la legislatura”. El problema, ha explicado, es que “habrá que controlar los remanentes que se incorporen” para que esas obras se puedan concluir, por lo que cabe pensar que algunas podrían acabar paralizadas si no se encuentra la manera de financiarlas sin superar la regla de gasto. En caso de que se haya excedido la cifra que permite el plan económico financiero, los remanentes serán intocables y habrá que buscar otras “medidas de financiación alternativas”, ha indicado el conseller de UP: “Nos preocupa que no se gaste todo lo que hay previsto que gastar”.

"Resultado de la soberbia"

“Le advertimos en el pleno pasado de que no se lo tomara a broma, y se lo tomó a risa”, le ha comentado la portavoz socialista, Elena López. El tirón de orejas de Hacienda es, a su juicio, “resultado de la soberbia” de Losa, pero lo peor, asegura la consellera, es que, como resultado, “la institución podría quedar bloqueada a finales de año” si no puede hacer uso de los remanentes para cumplir el plan remitido al ministerio: “Tendrán que buscar dinero en otras instituciones”, ha recomendado.

“La institución podría quedar bloqueada a finales de año” si no puede hacer uso de los remanentes para cumplir el plan remitido al ministerio, advierte el PSOE

Losa ha insinuado que hay una mano negra tras la decisión de Hacienda, al asegurar que no ha requerido a otras administraciones, como a los ayuntamientos de A Coruña, Sevilla o Arrecife, que también han incumplido su plan financiero de 2025, ninguna medida adicional. Pero al Consell, sí: “Empezamos a sospechar”, ha dejado caer.

Losa sostiene que la institución insular es “una entidad solvente, que tiene superávit y que cumple los plazos de pago legales”, y ha cargado contra el Gobierno central por “poner dificultades para aprobar un Plan Económico Financiero” que, a su juicio, es consecuencia “de la dejadez del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la isla”. Porque, ha apuntado, los seis millones de euros con los que se superaron la regla de gasto de 2025 “provienen de los tres millones de mejoras invertidos en red viaria, para la que el Consell lleva siete años reclamando un convenio de carreteras con el Estado, y tres millones más proceden del servicio de menores, que sufre la llegada indiscriminada de menores extranjeros no acompañados por la inoperancia del Ministerio del Interior, que es quien tendría que estar velando para defender nuestras fronteras”.

Losa ha insistido, como ya hizo en el pleno pasado, en que los ajustes no se deben a que el Consell tenga una deuda excesiva: “Sólo dice que nos pasamos [del presupuesto general previsto] en seis millones de euros” , cuando existe un superávit e incluso tiene depositados en los bancos 67 millones de euros de remanentes: “Nos dice el Ministerio que ahorremos esos remanentes en vez de gastarlos en lo que se necesita, como en carreteras y en menores, de los que no se recibe dinero del Estado suficiente”.

“Lo lamentable -ha apuntado la portavoz socialista tras escuchar a Losa- es que incluso hoy venga a ponerse chulo pese al revés del ministerio. Sin una señal de humildad o mea culpa”. “No confundan la chulería con la razón y la defensa de la gestión”, ha replicado Losa.

“Iré a los juzgados porque me han mandado ustedes [los socialistas] allí, no por incumplir leyes. E iré allí para desenmascararlos” Vicent Marí — Presidente del Consell de Ibiza

“Iré a juicio para desenmascararlos”

Durante el debate, Elena López ha señalado que ese requerimiento del Ministerio de Hacienda se debía a que el Consell “no cumple las leyes”, y ha aprovechado para meter en ese mismo saco al presidente insular, Vicent Marí, del que ha dicho que, como consecuencia de saltarse a la torera la ley, se sentará próximamente en el banquillo de los acusados, en alusión al caso ‘La vida islados’. Marí ha contraatacado: “Iré a los juzgados porque me han mandado ustedes [los socialistas] allí, no por incumplir leyes. E iré allí para desenmascararlos”. “Es -ha replicado Elena López- la Audiencia Provincial de Balears, no el PSOE, quien le lleva a juicio, no confunda”. A lo que Marí ha vuelto a contestar: “Sean valientes: iré porque ustedes recurrieron a la Audiencia Provincial. E iré para desenmascararlos”, ha reiterado.