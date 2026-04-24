Dos familias afectadas por la explosión de un edificio en Ibiza, realojadas en viviendas provisionales por el Ibavi, que suspende el cobro del alquiler

El Govern balear y el Ayuntamiento de Ibiza han iniciado el realojo de las familias afectadas por la explosión del pasado martes en uno de los pisos sociales de la promoción del Ibavi en el barrio de es Putxet, mientras continúan trabajando en el apoyo a los vecinos y en el montaje de instalaciones eléctricas para las familias que han podido regresar al edificio.

Por el momento, se han asignado dos viviendas del Ibavi para realojar a dos de las familias afectadas. La primera ya se instaló este jueves y este viernes se han entregado las llaves de la segunda. Una tercera familia continúa alojada en uno de los hoteles ofrecidos como solución temporal y se prevé que este lunes se traslade a uno de los apartamentos facilitados por el Ayuntamiento. Una cuarta familia está alojada en casa de un familiar y también se ha planteado su reubicación en un apartamento.

En busca de una vivienda para la familia herida

Asimismo, ambas administraciones trabajan para disponer próximamente de otra vivienda para la familia de las personas heridas que continúan hospitalizadas a causa de la explosión. El Govern y el Ayuntamiento reiteran que la prioridad en estos momentos es el estado de salud de las personas heridas y el bienestar de todas las familias de esta promoción del Ibavi afectada por el accidente.

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En paralelo, se trabaja en el montaje de vitrocerámicas y termos eléctricos para las familias que han podido volver a sus viviendas, los otros 17 pisos de la promoción, aunque todavía no disponen de instalaciones para cocinar ni de agua caliente, después de que se haya dado de baja y clausurado la instalación de gas del edificio. Estos trabajos continuarán durante el fin de semana y a principios de la próxima semana.

De manera provisional, ambas administraciones han facilitado la manutención de las familias en un restaurante cercano, con los gastos a cargo del Ibavi, y también se ha habilitado el acceso al centro municipal de Can Tomeu para que puedan ducharse con agua caliente hasta que concluya la renovación de las instalaciones en sus viviendas.

Los vecinos no tendrán que pagar el alquiler por el momento

Además, de acuerdo con el Ayuntamiento, el Ibavi ha decidido suspender temporalmente el cobro del alquiler de las viviendas de esta promoción a causa de las molestias e incomodidades producidas por el siniestro, por lo que los vecinos ya no tendrán que abonar las mensualidades correspondientes por el momento.

De forma paralela, el Ibavi trabaja para comenzar próximamente las obras de retirada de escombros y reconstrucción de las viviendas directamente afectadas por la explosión.