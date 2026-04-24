Un espacio para el arte en las discotecas de Ibiza
La galería londinense W1 Curates renueva su alianza con The Night League con obras especiales para Hï, Ushuaïa y [UNVRS]
Redacción
La galería londinense W1 Curates repite por segundo año consecutivo su alianza con The Night League para organizar en Ibiza experiencias inmersivas y artísticas en las discotecas Hï, Ushuaïa y [UNVRS], destacadas tanto por piezas pictóricas o escultóricas como por formas de interacción sensorial a través de la tecnología, el movimiento, el sonido y la imagen.
Entre las grandes novedades de este año destaca un gran mural, de diez metros de altura, que decora la parte posterior exterior de Hï, obra del dúo valenciano PichiAvo. En una terraza interior del establecimiento, el público se sorprenderá además con un clásico coche Seiscientos hecho de mármol, de siete toneladas de peso, esculpido por el italiano Nazareno Biondo.
"El mundo del arte está cambiando, la forma en la que lo consumimos, cómo lo compramos y cómo experimentamos el arte", destaca el responsable de W1 Curates, Mark Dale. A través de su asociación con The Night League, la galería británica ha introducido en Ibiza la obra de más de 70 artistas.
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