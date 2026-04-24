Guardia Civil
Detenido cuando huía de la Guardia Civil con 1,3 kilos de hachís en el baúl de la moto por las calles de Sant Antoni
La Guardia Civil interceptó al conductor tras intentar esquivar un control de la Operación Vigía en Ibiza
La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en el marco de la denominada Operación Vigía. La intervención tuvo lugar ayer, jueves 23 de abril, durante un dispositivo de verificación desarrollado en la localidad de Sant Antoni. Según ha informado la Guardia Civil, los agentes detectaron una motocicleta cuyo conductor intentó eludir el control policial.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el motorista realizó una maniobra evasiva, cruzando al carril contrario sobre una línea continua para desviarse por una calle transversal. La Guardia Civil inició entonces un seguimiento inmediato y logró interceptar el vehículo a escasos metros.
Tras identificar al conductor, un varón de 45 años, los agentes inspeccionaron el baúl de la motocicleta. En su interior localizaron una bolsa con numerosas bellotas de hachís, con un peso total de 1.300 gramos. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados de Ibiza.
La Operación Vigía tiene como objetivo reforzar la vigilancia y los controles en urbanizaciones y localidades con mayor incidencia de robos y daños en viviendas, tanto residenciales como vacacionales. En el operativo participan de forma coordinada unidades de Seguridad Ciudadana, Áreas de Investigación, la Usecic y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
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