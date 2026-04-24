Cincuenta años después la noche sigue más viva que nunca

El próximo sábado 9 de mayo, Amnesia volverá a convertirse en el centro de todas las miradas con una Opening Party que este año adquiere un significado todavía mayor. No es solo el arranque de una nueva temporada, sino el inicio de la celebración de los 50 años de uno de los clubes más influyentes de la isla y de la historia de la música electrónica. Medio siglo después de cambiar para siempre el pulso de la noche ibicenca, Amnesia prepara una cita que une memoria, presente y futuro.

Amnesia abrió sus puertas en 1976. | AMNESIA IBIZA

Hablar de Amnesia es hablar de libertad, de comunidad y de esa forma única de entender la noche que ha marcado a generaciones enteras de clubbers llegados de todos los rincones del mundo.

La pista de baile de Amnesia. | PHRANK

El cartel refleja perfectamente la dimensión de esta apertura. En la Terrace, el público podrá disfrutar de una selección de artistas formada por Caal, Ceri, Enzo Siragusa, Fleur Shore, Joseph Capriati, Josh Baker, Luke Dean, Mar-T, Marco Faraone, Max Dean y Seth Troxler. Una propuesta que promete groove, conexión con la pista y ese espíritu ibicenco que ha definido tantas noches inolvidables en este espacio.

En la Main Room, la intensidad tomará el relevo con 999999999, Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Fatima Hajji, Luca Donzelli y Luxi Villar, en un viaje sonoro pensado para los amantes de la contundencia y la emoción sin filtros. Desde las 23 horas y hasta bien entrada la madrugada, Amnesia abrirá sus puertas para rendir homenaje a una historia construida a base de música y momentos compartidos.

Para quienes ya la han vivido, la Opening Party de Amnesia es una cita irrepetible. Para quienes la descubren por primera vez, pocas noches pueden ofrecer una entrada más legendaria al universo de Ibiza. Cincuenta años después, el mensaje sigue intacto: la isla continúa bailando.