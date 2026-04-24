El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños

El chiringuito más codiciado del municipio de Ibiza ya tiene dueños. El quiosco de la Platgeta de sa Punta, en la zona de es Viver que conecta con el paseo de Platja d'en Bossa se ha adjudicado a Vive Beach SL, la misma empresa que lo gestionaba hasta que venció la concesión. El Ayuntamiento de Ibiza lo ha asignado por un total de 167.200 euros y, además del chiringuito, el lote lo componen hamacas, sombrillas y un baño.

Este rincón playero de la ciudad es el único en el que el Ayuntamiento de Ibiza ha aumentado el número de hamacas, 20 más respecto a la anterior concesión. La historia de este chiringuito es bien curiosa. Nadie quería hacerse cargo de él. De hecho, al Consistorio le costó encontrar a alguien interesado en ponerlo en marcha. Pasaron seis años antes de que alguien se interesara por él y tuvieron que pasar varios concursos públicos que quedaron desiertos. La intención del Ayuntamiento era recuperar para los bañistas un pequeño tramo litoral comprendido entre ses Figueretes y Platja d'en Bossa, frente al hotel Torre del Mar, que llevaba años usándose como muelle y pista de vóley playa.

Finalmente, una empresa local lo puso en marcha y durante las últimas dos temporadas ha funcionado bastante mejor de lo que algunos esperaban. Tanto, que en esta ocasión hasta seis empresas se presentaron al concurso para hacerse con él. En los últimos tiempos era habitual verlo lleno y, en ocasiones, imposible encontrar una mesa. También en los meses de invierno. Sus principales atractivos: unos precios bastante ajustados para estar en la playa y el servicio.

Un final agridulce para los clientes

El día en que tuvieron que cerrar porque se acababa la concesión, sus responsables, hablando con los clientes, explicaban que su intención era repetir, pero que temían que ahora que se había comprobado que el quiosco funcionaba tuviera muchos novios y, para quedárselo, tuvieran que pujar mucho más fuerte. No se equivocaban: seis empresas lo querían. Y algunas con propuestas económicas importantes. Los habituales recibían las explicaciones con mucha pena.

Una de las condiciones del chiringuito, desmontable y de un máximo de 20 metros cuadrados, es que debe contar con dos módulos de baños, aptos para personas con movilidad reducida, que podrán utilizar todos los bañistas y no solo los clientes del local.

El canon inicial solicitado por el Consistorio para esta contrata en es Viver es de 16.777 euros (sin impuestos), aunque la media de las ofertas presentadas ascendía a 146.000 euros. El presupuesto que ofrecía una de las propuestas aspirantes, Sound Beach S.L., se elevaba hasta los 206.680 euros y se consideró "desproporcionado" en el informe técnico municipal. Por contra, la oferta de menor cuantía se quedaba en 78.000 euros.