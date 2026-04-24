Los 800 alumnos del Colegio Mestral se unen a Proyecto Juntos para ayudar a los niños hospitalizados de Ibiza y Formentera

El paseo de ses Figueretes ha acogido este viernes por la mañana una nueva edición de la ya consolidada carrera solidaria del Colegio Mestral, una iniciativa que reúne a todo el alumnado del centro, desde los tres años hasta Bachillerato, con un doble objetivo: fomentar hábitos saludables y apoyar a la ONG ibicenca Proyecto Juntos.

La prueba, que se enmarca dentro de un conjunto de actividades solidarias del centro —como el festival de Navidad y el de fin de curso—, permite recaudar cada año entre 15.000 y 20.000 euros que se destinan íntegramente a esta asociación. “Para una ONG pequeñita como la nuestra, esto es un impulso absolutamente extraordinario y necesario”, destaca Carlos Ramón, fundador de Proyecto Juntos, quien valora la colaboración con el colegio, que se mantiene desde hace varias ediciones: “Llevamos muchas ya, la verdad, y cada año va sumando y creciendo”.

Proyecto Juntos cumple este año una década de trabajo acompañando a menores hospitalizados en Ibiza y Formentera. Una de sus principales acciones es la visita diaria al hospital para ofrecer actividades lúdicas a los niños ingresados. “Cada tarde desde hace diez años vamos al hospital a jugar con ellos. Cuando los sacas de la habitación y los llevas a la sala de juegos, les cambia la cara”, explica Martha Patricia Rodríguez, actual presidenta de la entidad.

Alumnos del Colegio Mestral en la carrera solidaria en el Paseo de Figueretas. / Vicent Mari

Más allá del acompañamiento, la ONG centra gran parte de sus esfuerzos en apoyar a familias que deben desplazarse fuera de las islas por tratamientos médicos prolongados. “Nuestro fuerte es poder ayudar cuando un niño tiene que salir de Ibiza o Formentera durante meses o incluso años. Ahí es donde intentamos cubrir lo que no llega por otras vías, como atención psicológica, alojamiento o recursos básicos”, apunta Ramón.

Dos niñas seleccionadas de Ibiza irán este año a Disney

Una de las iniciativas más emblemáticas que ha sido posible gracias a las recaudaciones es 'El descanso del guerrero', que realiza un viaje anual a Disneyland para menores con enfermedades graves. Los candidatos son seleccionados por el equipo de Pediatría del hospital en función de la dureza y duración de sus tratamientos. “Poder ofrecer a estos niños y a sus familias un viaje así es algo maravilloso”, señala Ramón. Este año serán dos niñas de Ibiza quienes disfrutarán de esta experiencia en noviembre.

La presidenta de Proyecto Juntos avanza, además, uno de los proyectos más ambiciosos de la asociación: la creación de la denominada ‘Galaxia Pediátrica’. Esta iniciativa busca reformar integralmente las áreas infantiles del hospital para hacerlas más amables y cercanas a los menores. “Queremos desdramatizar el hospital y que los niños lo vivan como una experiencia diferente”, explica, destacando que el objetivo es convertir estos espacios en entornos más humanos donde, incluso durante la enfermedad, los pequeños puedan seguir jugando y sintiéndose niños.

Alumnos del Colegio Mestral en la carrera solidaria junto a Proyecto Juntos en el Paseo de Figueretas. / Vicent Mari

Desde el Colegio Mestral, su director, Antonio Almedilla, destaca el valor educativo de este tipo de iniciativas. “No se trata solo de correr. Antes de la carrera trabajamos en las aulas para que los alumnos entiendan por qué lo hacen, para que conozcan otras realidades y desarrollen esa sensibilidad”, afirmA. Además, resaltA el papel de Carlos Ramón en este proceso: “Viene clase por clase a explicar el proyecto, y eso es fundamental para que los alumnos se impliquen”. Por el décimo aniversario de Proyecto Juntos, la camiseta de la carrera incorporó un lema especial vinculado a la trayectoria de la ONG y a su labor con la infancia hospitalizada. Un mensaje que resume estos diez años de acompañamiento, juego y apoyo a los niños y sus familias

Almedilla también valora la respuesta de las familias, cuya implicación resulta clave en la recaudación final. “El año pasado entregamos cerca de 16.000 euros sumando todas las actividades solidarias. Es un proyecto precioso porque une deporte, solidaridad y el objetivo de ayudar a otros niños”, concluye.

La jornada volvió a representar el compromiso de la comunidad educativa de Ibiza con una causa que, año tras año, sigue creciendo y permitiendo mejorar la calidad de vida de los menores hospitalizados y sus familias. La carrera dejó también imágenes llenas de alegría: niños corriendo felices por el paseo, algunos concentrados en alcanzar la meta y otros esforzándose por ganar. Con las olas del mar de fondo y el ambiente festivo de toda la comunidad educativa, la jornada se convirtió en una cita tan divertida como solidaria.