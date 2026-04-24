Linguini con bogavante y hamburguesa premium en la oferta del área CBbC Central de Cala Bassa Beach Club, que abre temporada en Ibiza

Cala Bassa Beach Club abre hoy, 24 de abril, su área CBbC Central, el espacio que articula la experiencia principal del establecimiento y que integra gastronomía, música y servicio de playa en uno de los enclaves más concurridos de la isla.

El restaurante Central funcionará a diario en horario de comidas, de 13 a 20 horas, con una propuesta de cocina mediterránea con influencias internacionales. Entre los platos destacan los linguini con bogavante, pescados y mariscos frescos, arroces y paellas y una selección de carnes que incluye hamburguesa de vaca premium. La apertura se completa con la Cafetería Central, operativa desde las 10 horas, que ofrece desayunos frente al mar con tostadas, huevos, zumos naturales y café, y con la puesta en marcha de las hamacas en la zona de playa Central, que cuentan con servicio completo de comida y bebida.

Novedades de este año

Como novedad, el beach club presenta también la Taittinger Area, un espacio exclusivo con camas balinesas y pérgola, orientado a un público que busca una experiencia más privada, con servicio personalizado y ubicación privilegiada frente al Mediterráneo. La oferta culinaria se amplía con una línea de sushi y productos gourmet, que incluye ostras France spéciale nº2, degustaciones, uramakis, futomakis, tartares y propuestas como el magnum de foie o carabinero con láminas de trufa, además de jamón ibérico de bellota cortado al momento.

El componente musical será otro de los ejes del espacio, con dj sets diarios desde las 13 horas y actuaciones en vivo los fines de semana, especialmente durante la tarde, coincidiendo con el atardecer. CBbC ya había iniciado la temporada el pasado 27 de marzo con la apertura del área Chiringo, y continuará su despliegue en las próximas semanas. El 15 de mayo está prevista la incorporación de la Mumm Area, así como las hamacas Portobello y el restaurante Portobello, especializado en cocina italiana, con lo que el complejo alcanzará su apertura completa para la temporada 2026.