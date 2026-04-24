Música
De Beethoven a Chick Corea: los clásicos toman la plaza del Parque de Ibiza en un concierto gratis de la Big Band Ciutat d'Eivissa
El concierto gratuito 'Stàndards', dirigido por Vicent Tur, ofrecerá este domingo obras de Beethoven, Duke Ellington, Cole Porter, Chick Corea y otros referentes del jazz y la música clásica
La Big Band Ciutat d’Eivissa ofrecerá este domingo, 26 de abril, el concierto 'Stàndards', una propuesta musical que invita a recorrer algunas de las obras que han definido estilos, épocas y lenguajes. La actuación tendrá lugar en la plaza del Parque a las siete de la tarde y será de acceso gratuito.
El programa plantea un viaje por piezas que, con el paso del tiempo, se han convertido en referencia y que siguen reinventándose en cada interpretación. Desde la delicadeza atemporal de Ludwig van Beethoven hasta la energía del swing y el jazz del siglo XX, el concierto conecta mundos aparentemente distantes a través de un mismo hilo conductor: su condición de clásicos.
Entre los autores presentes en el repertorio figuran nombres esenciales como Cole Porter, Duke Ellington o Sammy Nestico, representantes de unos estándares de jazz que nacieron como música popular y evolucionaron hasta convertirse en un lenguaje compartido por generaciones de músicos.
La propuesta también celebra la fusión y la expansión del género con piezas como 'Spain', de Chick Corea, inspirada en la tradición clásica de Joaquín Rodrigo, o con el carácter explosivo y rítmico de 'In the Mood', de Joe Garland.
La Big Band Ciutat d’Eivissa, dirigida por Vicent Tur, está formada por músicos de la isla, estudiantes del Patronat de Música y profesionales residentes en Ibiza.
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