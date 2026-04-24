Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el servicio de explotación del bar-cafetería del local social de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa, situado en la confluencia de la calle Blas Infante con la calle de les Alzines. El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y tiene como objetivo dotar al barrio de "un servicio estable, regulado y de calidad, abierto al público y vinculado a la dinamización social de la zona".

Según el pliego técnico, el establecimiento podrá ofrecer platos cocinados, tapas, bocadillos y bebidas, además de servir de apoyo a actividades culturales, educativas, deportivas, gastronómicas o de promoción municipal organizadas por el Consistorio. Estas actividades deberán comunicarse con antelación al adjudicatario y no podrán suponer el cierre continuado del local ni una ocupación exclusiva superior a una jornada completa.

El valor estimado del contrato asciende a 107.493,98 euros para los cuatro años de duración. La empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon mínimo de 1.000 euros mensuales, IVA aparte, cantidad que podrá ser mejorada al alza por los licitadores. El bar-cafetería deberá permanecer abierto durante todo el año, salvo un periodo máximo de 15 días de vacaciones en temporada de baja afluencia. El horario mínimo previsto será de 9 a 20 horas, seis días a la semana, con un día fijo de descanso semanal. Además, el adjudicatario deberá contar, como mínimo, con un camarero y un cocinero durante el horario de apertura.

Prioridad al producto de Ibiza

El local municipal cuenta con una superficie de 233,91 metros cuadrados y dispone de zona de bar, barra, área de preparación, almacén, aseos, vestuarios, oficinas y una terraza de cafetería de 28,95 metros cuadrados. La empresa que resulte adjudicataria deberá aportar el mobiliario de terraza, maquinaria, utensilios y demás elementos necesarios para prestar el servicio.

El pliego establece también obligaciones en materia de limpieza, mantenimiento, seguridad alimentaria, gestión de residuos y atención al público. Entre otras condiciones, el adjudicatario deberá aceptar pagos en efectivo y con tarjeta, disponer de hojas de reclamaciones, contratar un seguro de responsabilidad civil mínimo de 300.000 euros y respetar los precios máximos fijados en el anexo del contrato.

Asimismo, el Ayuntamiento introduce medidas ambientales, como la prohibición de pajitas de plástico de un solo uso, bandejas de poliespán o plástico, y la obligación de utilizar materiales reutilizables en la venta y consumo de alimentos y bebidas. También se recomienda priorizar productos de procedencia ibicenca o balear, especialmente aceites, vinos, embutidos, quesos, ensaimadas y productos de pastelería.