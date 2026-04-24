La Banda Selecció Juvenil presenta 'Sons de la Mediterrània' este sábado en Can Ventosa

La Banda Selecció Juvenil de la Federació Balear de Bandes de Música ofrecerá este sábado, 25 de abril, el concierto 'Sons de la Mediterrània' en el Espai Cultural Can Ventosa, en Ibiza. La actuación, que comenzará a las 19.30 horas, reunirá a jóvenes músicos de diferentes bandas de las Illes Balears en una cita pensada para promover la música de banda entre las nuevas generaciones.

Intercambio cultural y musical

El concierto forma parte de las actividades de difusión y promoción de la música de banda entre los más jóvenes, así como del impulso del intercambio cultural y musical entre las distintas agrupaciones del archipiélago. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Las localidades pueden obtenerse previamente a través de este enlace: https://culturaentradesonline.eivissa.es/par-public/rest/evento/id/8480074