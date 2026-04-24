Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en IbizaApagón en Sant JoanVallado sa JoveriaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Cultura

La Banda Selecció Juvenil presenta 'Sons de la Mediterrània' este sábado en Can Ventosa

El concierto será gratuito, comenzará a las 19.30 horas y reunirá a jóvenes músicos de diferentes bandas de Baleares

Cartel oficial de la rpesentación de 'Sons de la Mediterrània'

Cartel oficial de la rpesentación de 'Sons de la Mediterrània' / Consell d'Eivissa

Redacción Ibiza

La Banda Selecció Juvenil de la Federació Balear de Bandes de Música ofrecerá este sábado, 25 de abril, el concierto 'Sons de la Mediterrània' en el Espai Cultural Can Ventosa, en Ibiza. La actuación, que comenzará a las 19.30 horas, reunirá a jóvenes músicos de diferentes bandas de las Illes Balears en una cita pensada para promover la música de banda entre las nuevas generaciones.

Intercambio cultural y musical

El concierto forma parte de las actividades de difusión y promoción de la música de banda entre los más jóvenes, así como del impulso del intercambio cultural y musical entre las distintas agrupaciones del archipiélago. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Las localidades pueden obtenerse previamente a través de este enlace: https://culturaentradesonline.eivissa.es/par-public/rest/evento/id/8480074

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
  2. El Consell introduce los primeros cambios en las líneas de bus de Ibiza
  3. Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas
  4. El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”
  5. El día después de la explosión de un edificio en Ibiza: las obras de eficiencia energética en el punto de mira y dos heridos en la unidad de Grandes Quemados de Valencia
  6. Un narcotraficante capturado en Ibiza cuando los agentes se hicieron pasar por repartidores afrontará siete años de cárcel: el TSJB confirma la condena
  7. Un helicóptero sobrevuela 'muy bajo' el norte de Ibiza: 'Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo
  8. Una chapuza': los vecinos del edificio de Ibiza que sufrió una explosión critican las obras del Ibavi

La Banda Selecció Juvenil presenta 'Sons de la Mediterrània' este sábado en Can Ventosa

Esta es la experiencia más inesperada de Tomorrowland en Ibiza (y no es lo que estás pensando)

PSOE y UP alertan de que el servicio de bus de Ibiza “empeorará” desde el 1 de mayo

PSOE y UP alertan de que el servicio de bus de Ibiza “empeorará” desde el 1 de mayo

Manu González, dj de Ibiza: "Comparar los sets de antes con los de ahora es como comparar un Alcatel con un iPhone"

Linguini con bogavante y hamburguesa premium en la oferta del área CBbC Central de Cala Bassa Beach Club, que abre temporada en Ibiza

Linguini con bogavante y hamburguesa premium en la oferta del área CBbC Central de Cala Bassa Beach Club, que abre temporada en Ibiza

Detenido cuando huía de la Guardia Civil con 1,3 kilos de hachís en el baúl de la moto por las calles de Sant Antoni

Hacienda exige al Consell de Ibiza ajustes presupuestarios que pueden “bloquear” inversiones millonarias

Hacienda exige al Consell de Ibiza ajustes presupuestarios que pueden “bloquear” inversiones millonarias

Multa de 37.000 euros a un inquilino por realquilar una una casa en suelo rústico a turistas

Multa de 37.000 euros a un inquilino por realquilar una una casa en suelo rústico a turistas
Tracking Pixel Contents