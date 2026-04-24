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Los músicos históricos de Sabina hacen un repaso por el universo musical del cantante

La Banda Sabinera llega a Ibiza con Benditos Malditos

Redacción Ibiza

Teatro Pereyra acoge este sábado una de las citas musicales más esperadas para los amantes de la canción de autor. La Banda Sabinera actuará en la isla con su gira Benditos Malditos, un espectáculo que reúne sobre el escenario a músicos históricos que han acompañado a Joaquín Sabina durante décadas y que propone un recorrido por su universo musical.

Lejos de ser un tributo convencional, la formación se presenta como la auténtica banda de Sabina. El proyecto está integrado por Antonio García de Diego, Mara Barros, Jaime Asúa, Laura Gómez Palma y Paco Beneyto, nombres clave en la carrera del cantautor y colaboradores también de artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos o Estopa.

El concierto comenzará a las 22 horas y se estructura en dos partes. En la primera, los músicos interpretan canciones que han compuesto o defendido junto a Sabina. En la segunda, el público puede subir al escenario y cantar con la banda, para que cada actuación sea una experiencia única y participativa.

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La parada en Ibiza forma parte de una intensa gira nacional e internacional que recorre España y América Latina. La cita es una oportunidad para disfrutar en directo del legado musical de Sabina desde la perspectiva de quienes mejor lo conocen.

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