Este ayuntamiento de Ibiza regala trampas para serpientes a sus vecinos

El Ayuntamiento de Sant Joan pone a disposición de los vecinos del municipio trampas para el control de serpientes, una iniciativa dirigida exclusivamente a viviendas que dispongan de placa de código de emergencia y destinada a reforzar la protección de la lagartija ibicenca y de la biodiversidad local.

La medida, impulsada a través del área de Medio Ambiente, tiene como objetivo reducir la presencia de serpientes en zonas habitadas y en espacios naturales próximos. Las personas interesadas deberán solicitar las trampas mediante registro de entrada e indicar en la petición el número de placa correspondiente a la vivienda.

La recogida de las trampas se realizará el miércoles 20 de mayo en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Sant Joan.

El Consistorio recuerda que estas trampas son “seguras y selectivas”, ya que están diseñadas para capturar serpientes sin afectar a otras especies del entorno. Su uso forma parte de las medidas de control y prevención impulsadas para reducir la presencia de serpientes.

El Ayuntamiento destaca la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones, especialmente en aquellas viviendas ubicadas en entornos rurales o zonas donde se haya detectado presencia de serpientes. Según el Consistorio, la instalación de estas trampas permite actuar de forma responsable y contribuir a la conservación del patrimonio natural del municipio.

Amenaza para las lagartijas

La lagartija ibicenca es una especie propia de las Pitiusas y uno de los símbolos más representativos de la fauna local. La presencia de serpientes supone una amenaza para su supervivencia, por lo que el control de estas especies invasoras resulta clave, según el Ayuntamiento, para preservar el equilibrio ecológico y proteger la biodiversidad del entorno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Joan reafirma en su comunicado su “compromiso con la defensa del medio ambiente, la conservación de las especies autóctonas y la implicación de la ciudadanía en el cuidado del territorio”.