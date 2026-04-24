Arde una caravana en un solar en los alrededores de Ibiza

Una caravana ha ardido este viernes, 24 de abril, en un solar ubicado en los alrededores de Vila, a pocos metros del parque de la Asociación de Vecinos de San Pablo. Aunque, de momento, se desconocen las causas del incendio, fuentes próximas a la investigación apuntan a la hipótesis de que el fuego lo habría provocado el propietario del vehículo. La caravana ha quedado casi irreconocible, tal como se aprecia en las fotografías.

Lo que sí se ha podido confirmar es que, más allá de los daños materiales y de unos pocos metros cuadrados de la parcela calcinados por el fuego, no se han producido daños personales, ya que no se han registrado heridos en el lugar de los hechos ni nadie ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios. En el momento del incendio la caravana estaba vacía.

"El ruido de la explosión fue muy fuerte"

Según apuntan personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos cuando se produjo el incendio, “el ruido de la explosión fue muy fuerte y se escuchó incluso desde la zona de la estación de autobuses del Cetis”.

Otro testigo cercano al lugar del fuego, tenía, en un principio, la hipótesis de que "el vehículo pudo arder por la explosión de una bombona de de camping gas". Otro indicó que "la explosión fue de las ruedas".

El vehículo quedó calcinado a excepción de una parte del frontal

Sea como sea, la única parte del vehículo que no quedó completamente calcinada fue la frontal. Aunque también sufrió daños por las llamas, todavía se puede reconocer que se trataba de un vehículo blanco. “Cuando empezó a prender, generó una nube gigante de humo negro”, afirma otro testigo de los hechos.

La explosión sorprendió a los vecinos de la zona, aún con el miedo en el cuerpo por los graves sucesos ocurridos a escasos metros de dicho solar, donde se produjo una explosión en una vivienda de la calle de Sant Vicent de sa Cala, ubicada en el barrio de Can Cantó, que se saldó con cuatro heridos, tres de ellos en estado crítico.