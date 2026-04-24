Alergias de primavera en Ibiza: esto es lo que puedes hacer para prevenirlas

Cerca de ocho millones de españoles sufrirán alergia al polen esta primavera, en una temporada que los expertos califican como especialmente intensa por la combinación de lluvias abundantes, subida de temperaturas y contaminación, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

La intensa polinización y el aumento de la duración de la temporada agravarán los síntomas en millones de personas. La primavera transforma el paisaje con luz, color y aromas, pero también marca el inicio de uno de los periodos más complicados para la salud respiratoria.

Las abundantes lluvias registradas en los últimos meses, unidas a la subida de las temperaturas, han favorecido una explosión de la polinización, con concentraciones más elevadas y episodios más bruscos. A ello se suma el impacto de la contaminación, lo que configura un escenario que los alergólogos describen como una auténtica “tormenta perfecta”, según explica la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en un comunicado.

Los especialistas advierten, además, de que la campaña de alergias no solo será más intensa, sino también más prolongada. El cambio climático está alterando los ciclos naturales, adelantando el inicio de la polinización y alargando su duración, lo que incrementa la exposición y agrava los síntomas.

En España, entre el 20% y el 25% de la población padece algún tipo de alergia, una cifra en aumento. La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2050 podría afectar a la mitad de la población mundial.

¿Qué es una alergia?

“Una alergia se produce cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada frente a sustancias aparentemente inofensivas, como el polen, liberando mediadores como la histamina, responsables de síntomas como estornudos, congestión nasal, picor ocular o incluso crisis asmáticas”, explica la doctora Silvia Martínez, especialista y responsable de la Unidad de Alergología de Grupo Policlínica.

Entre los principales desencadenantes en primavera destacan los pólenes de gramíneas, responsables de la mayoría de los casos, junto con el olivo, el plátano de sombra y la parietaria. Este año, además, las condiciones de humedad favorecen también la proliferación de hongos y ácaros, lo que puede intensificar los cuadros alérgicos.

Recomendaciones de prevención

Ante este contexto, los especialistas recomiendan extremar las medidas de prevención para reducir la exposición, como mantener las ventanas cerradas en las horas de mayor concentración de polen, utilizar filtros HEPA y sistemas de purificación del aire, ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa y evitar actividades al aire libre en días de alta carga polínica.

El tratamiento debe estar siempre supervisado por profesionales e incluye desde antihistamínicos hasta terapias más avanzadas como la inmunoterapia, que permite modificar la respuesta del organismo frente al alérgeno.

En este sentido, la Unidad de Alergología de Grupo Policlínica apuesta por el diagnóstico de precisión mediante técnicas moleculares, que permiten identificar con exactitud el origen de la alergia y diseñar tratamientos personalizados. En un escenario de mayor intensidad y duración de las alergias, la combinación de prevención, diagnóstico especializado y tratamiento adecuado resulta clave, según los especialistas, para que los pacientes puedan disfrutar de la primavera sin que su salud se vea comprometida.