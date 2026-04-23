Las tradiciones se unen al humor y la música en el día grande de Sant Jordi

Los libros y las flores invaden este 23 de abril las plazas de diferentes localidades de toda España. Literatura y rosas rojas que representan la leyenda de Sant Jordi, y que en la localidad de Ibiza lleva su nombre también estarán presentes. Sin embargo, los libros serán sólo un pequeño atractivo de esta jornada festiva, en la que habrá mucha música, tradiciones que no pasan desapercibidas, actividades infantiles y buen humor para el día grande de estas fiestas primaverales que se celebrará en torno a las plazas del pueblo y de la iglesia.

El monologuista José Boto llega hoy con la Ibiza Comedy Band. / D.I.

El desfile y la procesión tendrán lugar después de la misa. | | VICENT MARÍ

Tradiciones que no se pierden este 23 de abril

La misa de Sant Jordi comenzará a las once de la mañana en la parroquia de la localidad y, como es tradición, irá seguida de la procesión del santo por las calles del pueblo. Ver pasar los carros y la comitiva por delante de la iglesia durante el desfile es uno de los planes más llamativos de estas fiestas, que sorprenden en muchas ocasiones a turistas durante sus vacaciones y, siempre, reúnen a los vecinos de la localidad en un acto muy jordier. Tras el desfile, el ball pagès tomará las riendas con la exhibición que ofrecerá el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

Durante la mañana, quienes visiten el pueblo podrán detenerse en el puesto de libros gratuitos que el Ayuntamiento instalará en el exterior de la Biblioteca Vicent Serra Orvay, mientras en el interior se celebrará un taller infantil de flores de papel (que comenzará a las diez de la mañana, y para el que no se requiere inscripción previa).

El Vermut Musical arrancará más tarde, en torno a la una y media, con el fin de poner un punto final muy animado a los actos de la mañana con Jessica Ros & Iván Román y su Ace of Hearts.

Una tarde-noche cargada de planes en Sant Jordi

La tarde-noche estará repleta de propuestas para toda la familia en Sant Jordi. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar del concierto infantil ‘El més gran tresor’, que se celebrará en la plaza de la iglesia a las seis de la tarde. La Colla Pirata, de Mallorca, se encargará de ofrecer este espectáculo gratuito abierto a todos los públicos.

Ya a las ocho, los éxitos de ABBA llegarán a la localidad con el espectáculo coral Dancing Queen. Las canciones más representativas de la banda sueca serán interpretadas por el Petit Cor, en un show que contará con la animación de Passion Dance.

La Ibiza Comedy Band subirá al escenario a las nueve de la noche, con «la mejor música de siempre con el mejor humor», según indican en el programa de fiestas de Sant Jordi. Un nuevo formato impulsado por la cantante Leyre Ibisate y el humorista José Boto, que actúan junto a cuatro músicos para interpretar versiones del pop rock español e internacional. Las canciones se alternan con monólogos de Boto, aportando ese toque de humor apto para todas las edades.

Tres semanas de actos para todos los públicos

Las fiestas, que comenzaron el 9 de abril, se extenderán hasta el 2 de mayo con una variedad de propuestas para alcanzar a todo tipo de públicos. El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, destacó en la presentación de las actividades que «Sant Jordi es un pueblo que ama sus fiestas». Además, subrayó que el programa «es el resultado de muchas horas de trabajo desinteresado de muchas personas que trabajan para que las fiestas sean de todos y para todos».

Por su parte, la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, indicó que «este año el programa es más amplio y diverso que nunca, con propuestas para todas las edades y para todos los gustos». El objetivo es «que todo el mundo, tanto los vecinos como quienes nos visitan, encuentren un motivo para disfrutar de Sant Jordi durante estas semanas».

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El programa completo se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Sant Josep: www.santjosep.org.