Especial Fiestas de Sant Jordi | 25 de abril
Tradiciones de Ibiza y de Andorra se dan la mano
El intercambio cultural llega cada año por estas fechas a Sant Jordi en su Festival de Folclore, que en esta ocasión se celebra el 25 de abril a las ocho y media de la tarde. La plaza de la iglesia del pueblo será el escenario de este certamen, en el que el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines ofrecerá una completa exhibición de los bailes tradicionales de Ibiza. En esta ocasión, el grupo invitado es el Esbart Santa Anna, de les Escaldes i Engordany, que mostrará la danza tradicional de Andorra así como los trajes regionales más representativos.
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