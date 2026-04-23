Los trabajadores de la basura de Ibiza anuncian parones del servicio si no mejora la flota de vehículos

El comité de empresa de Valoriza, la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos en el municipio de Ibiza, denuncia el mal estado de los vehículos de trabajo y anuncia parones en su actividad si no se toman medidas para acabar con el riesgo de trabajar con unos medios "de extrema precariedad". Por su parte, la empresa asegura que cumple con "un mantenimiento óptimo, rutinario e informatizado" que se ajusta a las exigencias del contrato, mientras que el Ayuntamiento evita posicionarse en el conflicto laboral entre la plantilla y la concesionaria, pero indica que efectúa un seguimiento de la flota y marca "las correcciones que se deben hacer" al detectarse alguna falta.

Los representantes sindicales de Valoriza en Vila han comparecido este jueves en rueda de prensa para advertir de que el estado "deplorable" de los vehículos de trabajo supone un riesgo tanto para los operarios como para los vecinos. No solo achacan una falta de mantenimiento, averías recurrentes o sistemas de frenado deficientes en "toda la flota", sino que aseguran que los camiones de recogida de basura vierten lixiviados a diario por las calles de la ciudad, con el consiguiente riesgo de "focos de infección".

"Trabajar en estas condiciones vulnera sistemáticamente la Ley de prevención de riesgos laborales, obligando a los empleados a asumir responsabilidades que no les corresponden al manejar maquinaria que debería estar fuera de circulación", ha denunciado el presidente del comité de empresa, Sergio Ortega, en la lectura del manifiesto con las reivindicaciones de la plantilla.

Exigencias y asamblea

Ortega lamenta que esta situación se arrastra desde hace seis años, en los que han presentado sus quejas tanto a la empresa como al Ayuntamiento, sin que se atiendan sus peticiones. Como ejemplo, otro de los delegados sindicales, Juan Aroca, señala que la mayor parte de los camiones de Valoriza "es chatarra que está parada en la nave", a pesar de que estén dados de alta como vehículos en servicio, y asegura que solo circula "el 30%" de ellos por la calle.

Desde el comité de empresa, que cuenta con amplia mayoría de Comisiones Obreras, también critican que, durante meses, solamente ha empezado a salir una barredora de limpieza viaria, de un total de siete, "esta última semana" y que no lleva agua.

Un momento de la rueda de prensa del comité de empresa de Valoriza. / Toni Escobar

Ante esta "situación de extrema precariedad y abandono en que se encuentra la maquinaria", los delegados sindicales exigen que se lleve a cabo una auditoría externa para evaluar el estado de todos los vehículos, la renovación de todos los que no cumplan con las condiciones y la intervención del Ayuntamiento "como último responsable del servicio".

En caso de que no se alcance un compromiso inmediato, avanzan que ya han convocado una asamblea de trabajadores para la semana que viene para decidir si inician un parón en los servicios que se lleven a cabo con estos vehículos.

La empresa niega las acusaciones

Tras la rueda de prensa de los delegados sindicales, Valoriza ha negado estas acusaciones y asegura que su flota "se encuentra en correcto estado de funcionamiento" a través de un control informatizado para que cumpla con las bases de la concesión. "Ningún camión sale sin las condiciones de seguridad garantizadas", subraya el escrito remitido por la empresa.

La adjudicataria de los servicios municipales de limpieza insiste en que sus equipos pasan la Inspección Técnica de Vehículos, además de otra revisión cada seis meses por parte del Ayuntamiento. Igualmente, aluden a que se han mantenido reuniones constantes para abordar estas cuestiones sin que se hayan "trasladado incidencias concretas sobre la flota".

Por último, Valoriza asegura que su responsable general está a disposición de los delegados sindicales "para poner en común cualquier incidencia", además de que les ha ofrecido participar en una auditoría interna para tratar las incidencias sobre la maquinaria. Esta última propuesta también la ha mencionado el comité de empresa en su rueda de prensa, pero han matizado que solo participarán en esta iniciativa si también acude la responsable de riesgos laborales de Valoriza a nivel nacional.

Conflicto laboral

El Ayuntamiento de Ibiza no va a posicionarse en este conflicto laboral entre Valoriza y su plantilla. No obstante, apunta que lleva a cabo los seguimientos técnicos a la maquinaria y que se corrigen las deficiencias que se detectan.

El portavoz municipal indica que "hay parte [de la flota] que está llegando al fin de su vida útil, pero es lo lógico porque estamos llegando al fin de la contratación". Valoriza se hizo con el concurso público para esta concesión, por un periodo de diez años, a partir de junio de 2016.

En este sentido, el Ayuntamiento ha asumido ampliaciones de presupuesto, "dentro de lo que permite el contrato", para adquirir y mejorar los equipos, precisa el portavoz municipal.