Especial Fiestas de Sant Jordi
Sant Jordi responde a la llamada de Projecte Mut
En una plaza repleta, la banda interpreta sus éxitos tras el concierto de Groove Garage
Sant Jordi ha vuelto a demostrar que quiere a Projecte Mut en sus fiestas patronales. Que el pasado viernes no cupiera ni un alfiler en la plaza es una muestra de ello, pero también de las ganas de salir a la calle a disfrutar del ambiente y la buena música, que comenzó unas horas antes con el DJ Toni Torres y el concierto de Groove Garage.
Si bien el público comenzó a llegar temprano al centro de Sant Jordi para participar en la torrada y el pregón, cuando Joan Barbé, David Serra y el resto de integrantes de Projecte Mut subieron al escenario, el pueblo estaba a reventar.
Mucho habían tenido que ver la cantante Noemí Funes y su banda, Groove Garage, que hicieron temblar el suelo con su energía desbordante al ritmo de covers de blues, rock y folk. La buena vibración que siempre invade los escenarios en los que actúan. Y el público respondió, ¡vaya si respondió! Bailando, cantando y acompañando a la vocalista cuando jugueteó con los asistentes con el cántico de ‘Sant Jordi, capital’. «Momentos que quedan para siempre, en nuestro corazón y en nuestra retina», manifestaba el grupo en sus redes sociales horas después, agradeciendo la gran acogida del público jordier.
Projecte Mut toma las riendas de la noche
Y después de Groove Garage llegó el momento de Projecte Mut, que una vez más volvió a meterse en el bolsillo a las centenares de personas que esperaban con ganas volver a escuchar en directo los temas de este grupo de folk rock en catalán.
La voz de David Serra recorrió los temas más representativos de la banda, en muchos de los cuales se sintió plenamente acompañado por las voces de los asistentes, que entonaban las canciones al pie de la letra. Hubo tiempo para todo durante la velada, desde momentos emotivos hasta instantes para bailar sin parar. Una noche más para el recuerdo.
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