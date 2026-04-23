Día del libro en Ibiza: «Una jornada para disfrutar de la cultura compartida»

Aunque este año cae en día laborable, la impresión general del sector del libro de Ibiza es que la Diada de Sant Jordi en Vara de Rey va a ir muy bien. Además, como apuntan algunos nada más comenzar la celebración, «el tiempo acompaña». Es lo que opina también la directora de la Biblioteca Municipal de Ibiza, Fanny Tur, que lleva desde la siete de la mañana en el paseo coordinando la logística de la celebración. No ha sido la más madrugadora, porque a esa hora, cuenta, «ya había estands montados».

En total, detalla, este año se han colocado en el paseo 45 puestos de librerías, editoriales, floristerías, entidades varias, asociaciones, autores y negocios de material relacionado con el mundo del libro. En muchos casos, han incrementado los metros de exposición con respecto a ediciones anteriores. «También la ‘Biblioteca al carrer’ es más grande», señala Tur, que ya se atreve a aventurar dos de los títulos que serán bestseller esta jornada: ‘El cançoner de Can Pere Mosson’, de Joana Tur Planells e Isidor Marí Mayans, y ‘Parlem de sa barca de Formentera. La connexió marítima pitiusa i els seus vaixells (1900-1980)’, de Xico Castelló.

A la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera todavía no le ha dado tiempo a comprar libros, «solo la camiseta del ‘Correllengua Agermanat’», que se vende en el puesto del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), que, por cierto, cuenta con más espacio que en anteriores ediciones para informar de esta iniciativa.

Lo que leen los políticos

A la que sí ya le ha dado tiempo de hacerse con unos cuantos ejemplares es a la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez, que está en Vara de Rey desde las nueve de la mañana y se quedará allí hasta que la Diada de Sant Jordi cierre sus puertas. Se lleva una edición muy bonita de ‘Cumbres borrascosas’, de Emily Brontë; lo último de Sonsoles Ónega, ‘Llevará tu nombre’; ‘La clave de Mozart’, de Fernando Méndez; y, para rematar, una obra local, el cómic ‘Antares. Origen’, de Joan Escandell y Lluís Ferrer.

No es la única política que aprovecha las primeras horas de la celebración para darse una vuelta por s’Alamera. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, pasa por allí a mediodía para llevarse la pertinente rosa y hacerse con algún título. Tras escuchar unas cuantas recomendaciones, se decide por ‘Quiero charlar un rato contigo’, del investigador y periodista de Diario de Ibiza José Miguel L. Romero.

Todas las imágenes de la Diada de Sant Jordi en Vara de Rey / Vicent Marí

Entre el público que más abunda por la mañana, como cabía esperar, están los escolares. Las primeras excursiones de centros educativos son las de los colegios Portal Nou y Cas Serres, que ha propuesto como actividad a sus alumnos «un bingo literario».

«Para mí, que amo leer, este día es superbonito. Me encanta el ambiente que se crea», comenta Nieves Riera, responsable de la academia de inglés Kids&Us de Vila, que tiene un puesto en Vara de Rey. Está aprovechando que todavía no hay aglomeraciones para echar un vistazo al estand de Hipérbole.

Lectores voraces

Allí está también Nieves Cerrada Tenorio, que, como toda gran lectora, siente debilidad por la Diada de Sant Jordi. «Soy de Barcelona y como allí no se celebra en ningún sitio, hay puestos de rosas y libros en cada esquina», opina. No tenía pensado comprar libros, pero al final ha caído en la tentación. Carga en una bolsa con seis ejemplares. Entre sus adquisiciones, están las novelas ‘Voluntad de hierro’, de Bailey Hannah, e ‘Indomable’, de Tamara Marín.

«Leo literatura romántica, ya sea histórica, moderna o con intriga. Me gusta que tenga final feliz porque para tristezas ya tenemos la vida», comenta la barcelonesa mientras muestra los otros cuatro libros que incorpora a su biblioteca. Son de segunda mano y los ha adquirido en el puesto del centro de baja exigencia de sa Joveria. Además de libros de ocasión, allí tienen a la venta rosas de papel y un libro creado por sus usuarios, ‘Raíces y relatos. El jardín donde cada historia florece de nuevo’. Lo que recauden en esta jornada, apunta Alba López, coordinadora de estas dependencias, «será para ellos».

Álvaro Planells se suele pedir vacaciones o unas horas libres en su trabajo para poder disfrutar de esta jornada y comprar libros con un 10% de descuento. A este aparejador ibicenco le gusta mucho descubrir novedades, sobre todo relacionados con arquitectura y, en concreto, con casas payesas. En el puesto de la Llibreria Mediterrània y de Miquel Costa Editor se ha comprado tres: ‘La mirada d’un arquitecte’, de Raimon Torres; ‘Viatge a Formentera’, de Pere Català i Roca; y ‘XXX a Ibiza’, de Philippe Rotthier.

En Sa Cultural está echando un vistazo Ángel Marí, un josepí que se ha desplazado hasta Ibiza en busca de un libro y una rosa «para alguien especial». «Yo también espero tener mi libro y mi rosa, igualdad siempre», dice con una sonrisa tras mostrar el título que le acaba de recomendar Rubén Pazos, ‘La locura de amar la vida’, de Mónica Drake.

Las rosas también fueron protagonistas en la Diada de Sant Jordi. / Vicent Marí

En el puesto de Hipérbole curiosea Paula Tur, vecina de Puig d’en Valls. Se confiesa «devoradora de libros», aunque desde que nació su hija hace dos años no tiene tanto tiempo para dedicar a esta pasión. A pesar de que tiene lecturas acumuladas, tiene claro que este jueves va a caer algún título nuevo.

El que sí es realmente un lector voraz es Daniel Quesada Moreno. «Me leo una media de entre 90 y 100 libros al año y la mayoría son ensayos», asegura este joven estudiante de Filosofía, mientras espera que su antiguo profesor, Santiago Beruete, le firme sus obras, ‘Filosíntesis’ y ‘Aprendívoros’ en el estand de Hipérbole. «Fue él el que me animó a estudiar esta carrera y espero seguir sus pasos», afirma poniendo en evidencia la admiración que siente por este filósofo , escritor y amante de los jardines que ejerció la enseñanza muchos años en Ibiza.

También Jean Pierre Quiroz , que trabaja desde hace un año en Edicions Aïllades, espera para que le firme un ejemplar su antiguo profesor. «Recuerdo que la primera vez que abriste la boca en clase fue para nombrar a Borges», le dice Beruete.

A su lado, también está firmando libros Toni Montserrat, rodeado de ejemplares de ‘Isla negra’, ‘Mala mar’ y ‘Puerto oscuro’. Este jueves tiene una agenda de infarto. «A las 9,30 horas tuve café- coloquio en La favorita; después, firma de libros en Vara de Rey, primero en Hipérbole y luego en el puesto del Ayuntamiento de Ibiza; y esta tarde viajo a Palma para hacer lo mismo en la librería Agapea y en El Corte Inglés», detalla. «Para mí la Diada de Sant Jordi es un día de alegría que nos une a todos con la excusa de los libros», añade el autor ibicenco.

Una idea similar lanza Antònia Maria Cirer, que atiende en el puesto del IEE. «Este es un día para disfrutar de la cultura compartida y estrechar lazos de amistad, porque la mayoría de los libros que se venden son para regalar», señala. También habla de los libros que, año tras año, se venden más en el estand de la entidad: «los de cocina ibicenca, los de plantas y los infantiles». Este año, apunta, están teniendo tirón, entre otros títulos, el de ‘Plantes d’Eivissa i Formentera’, de Nèstor Torres, Monste Moreta, Carmen Villar, Jaime Espinosa y Jordi Vidal; y la trilogía de cuentos protagonizado por en Piulo, de Antoni Marí, Tirurit.

Cuentacuentos de David y Monma. / Vicent Marí

En el puesto de Balàfia Postals, entre las obras que mejor acogida están teniendo está ‘Retro!’, de Pep Ribas, Hereva; ‘Los crímenes del día de Todos los Santos’, de Héctor Escandell y Víctor Torres; y el libro infantil ‘He impossiblat es capell!’, de la escritora Meritxell Rius Montcusí y el artista Antoni Marí, Tirurit. «La mañana está siendo todavía tranquila porque la gente trabaja a estas horas, cuando habrá mas gente será por la tarde», vaticina la editora al frente de Balàfia Postals, Neus Escandell.

Las expectativas para esta Diada de Sant Jordi son muy buenas, para Ramon Mayol, a cargo de Edicions Aïllades. Este año la editorial local ha ampliado su espacio y está presente con autores firmando en las cuatros islas. En Vara de Rey, en este momento, están estampando rúbricas dos de sus superventas: Javier Serapio, autor de ‘Llagas de sal’ y ‘Hechizos de mar’; y Juan Bonet Cardona, creador de ‘Amílcar. El gran navegante fenicio’.

Balance y títulos más vendidos

En comparación al año pasado, que coincidió el Día del Libro con vacaciones escolares de Semana Santa, durante las tres primeras horas de la celebración en Vila da la impresión de que hay menos afluencia de público, a pesar de la gran cantidad de estudiantes. «Está siendo un poco más flojito que en 2025, pero se empieza a animar», comenta Dolo Gazquez, de la floristería Ambiental. Coincide en la apreciación con Bartolomé Torres, al frente de Es Baladre. Como es habitual, la rosa roja es la más demandada aunque las tienen de varios colores e incluso arcoíris.

Los libreros, en general, se muestran satisfechos con las ventas durante la mañana, aunque Loli Sánchez, al frente de la librería Avenida, comenta que nota, de momento, menos gente que el año pasado. En su puesto, los libros más vendidos son ‘La asistenta’, de Freida McFadden; ‘Una niña buena’, de Elísabet Benavent; y ‘Llevará tu nombre’, de Sonsoles Ónega.

En Hipérbole, entre los títulos más solicitados, están ‘La ciudad de las luces muertas’, de David Uclés, y ‘Maite’, de Fernando Aramburu.

Pedro González, por su parte, resalta lo bien que está funcionando la novela gráfica ‘Y un día. Formentera 1940’, de Víctor Escandell, Vicent Ferrer, Antoni Ferrer Abárzuza y Carles Torres.

En el puesto de Llibreria Mediterrània, además de los títulos infantiles, se están vendiendo muy bien ‘Ibiza 1936’, de José Luis Mir; ‘Parlem de sa barca de Formentera’, de Xico Castelló; ‘Prometeu de mil maneres’, de Carles Rebassa; y ‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral. En Barco de Papel ya han arrasado con todos los ejemplares de ‘La tortuga que cambió su rumbo’, de Rachel Bright y Jim Field.