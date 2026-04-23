Día de Sant Jordi, una fiesta perfecta para "cazar libros"

Una especie de disfraz de caballero medieval y "a cazar libros para montar una biblioteca nueva". Con esta peculiar y vistosa indumentaria, y con enorme decisión, Daniel Ramón, quien lleva la voz cantante, y sus hijos, Jordi y Pau Ramón, de cuatro y seis años, respectivamente, celebran el día de Sant Jordi. Lo hacen con la misión de recrear la vestimenta de Sant Jordi, al tiempo que tratan de satisfacer sus intereses como apasionados del mundo de la lectura. "Les gustan mucho los cuentos y se les da bien leer", agrega el padre.

El padre no pierde de vista en ningún momento a sus pequeños, que, fruto de la emoción del momento, buscan captar su atención para que deje de hablar y les oriente hacia el resto de puestos ubicados en la zona. "Lo que más me gusta es que me escuchen", protesta uno de los niños, mientras apunta con su espada de plástico a Daniel, que responde con una sonrisa.

Los más pequeños muestran interés por la lectura en el Día de Sant Jordi. / Toni Escobar

Al margen de la indumentaria de caballero medieval, cada uno de los pequeños lleva una mochila con forma de dragón, un símbolo clave en la leyenda de Sant Jordi. "Les gusta mucho y, además, en el caso de mi hijo Jordi, es también el día de su santo", exclama el padre, que concluye: "Es la primera vez que venimos así. Lo hablamos y nos pareció buena idea".

"Estos libros son para mis niños"

Marta Joan Clapés, acompañada de su abuela, Antonia Riera Torres, también aprovecha la festividad para rebuscar entre libros algún pequeño tesoro. Eso sí, Joan, de momento, ha centrado su atención en libros "didácticos y dirigidos a un público más infantil". Esto se debe a que la joven estudia el grado de Magisterio en la sede de la UIB en Ibiza. Aunque no comenzará las prácticas hasta el año que viene, en unos meses será monitora en una de las escuelas de verano de Sant Antoni. Por ello, explica: "Estos libros son para mis niños".

La rosa, el símbolo del amor en el día de Sant Jordi. / Toni Escobar

De momento, Joan, que se encuentra justo delante del estante habilitado por la biblioteca municipal Vicent Serra, situado precisamente a la salida de esta, solo ha cogido "un libro ilustrado sobre el cuerpo humano y otro de medio ambiente".

Joan es fan del Día de Sant Jordi y del Día Internacional del Libro. "Me gusta mucho leer", explica, al tiempo que añade una frase repleta de amor y sentimiento hacia su abuela, que se encuentra a su lado escuchando atentamente la conversación: "Hacía un par de años que no venía, ya que coincidía con que no estaba en Ibiza al ser Semana Santa, y esta vez puedo disfrutar de un día que me encanta y, además, me encanta celebrarlo con mi abuela".

Un día con ball pagès. / Toni Escobar

A pocos metros de Joan y Riera se encuentran otros dos amantes de las letras: Eduardo y su hija pequeña, Lúa. "La mamá de Lúa es bibliotecaria aquí, en Sant Jordi, así que ya ni te cuento la de libros que tenemos en casa. De momento, hemos cogido 'Las cenizas de Ángela', aunque no descartamos coger alguno más. La verdad es que hemos venido sin tener ningún libro en mente. Que venga el que nos regale la vida", afirma Eduardo.

Hay otros que, aunque sean del pueblo, no se muestran tan entusiasmados con la celebración. Este es el caso de Manuel Hidalgo y de su hijo, Pau Hidalgo, quienes vienen de "hacer un recado". "Teníamos la mañana libre y hemos venido a recoger a la biblioteca un libro que había pedido mi mujer, ya que ella es una lectora habitual", reconoce Manuel Hidalgo, quien afirma que no tienen tiempo para la fiesta jordiera. "No podremos celebrar el día de Sant Jordi, ya que por la tarde trabajamos".

"Prefiero esperar a que saquen la película"

Manuel Hidalgo, con el libro que su mujer ha pedido, bromea al verse rodeado de tantos puestos repletos de libros: "Prefiero esperar a que saquen la película", exclama entre risas. Acto seguido, su hijo se sube al carro de su progenitor: "Pienso lo mismo".

El tradicional desfile de carros despierta el interés de los asistentes a la celebración. / Toni Escobar

A diferencia de Manuel Hidalgo, Natalia Triviño ya tiene dificultades para aguantar los libros con las dos manos, a pesar de que no hace ni dos horas que ha empezado la celebración. Finalmente, con destreza, consigue sujetarlos: "Me gusta mucho el ambiente que se crea en el Día de Sant Jordi, pero especialmente, ver todos los libros que hay. A mí me gusta mucho leer y le quiero transmitir esta pasión a mi niño, que tiene solo siete años".

Para ello, una de las obras que ha elegido Triviño es una de la serie de Diario de Greg, un clásico de la lectura infantil y juvenil. Sin embargo, la madre se encuentra, de momento, sola buscando las mejores opciones para su pequeño, ya que este está "dando una vuelta con los amiguitos". Y es que caminar un poco con los colegas es también un buen plan para celebrar el Día de Sant Jordi.

Procesión de Sant Jordi, quien derrotó al dragón. / Toni Escobar

Además, Triviño reconoce que le gusta la leyenda de Sant Jordi. Eso sí, al preguntarle por el tema de la rosa, símbolo del amor, se muestra cauta: "No sé si me la regalarán o no, pero prefiero la rosa".

Quien sí tiene la suerte de recibir el regalo de una rosa es Marga Torres, de Vila, quien la reciba a manos de su pareja, José Ramón Colomar, de Sant Jordi. "Este es uno de mis días favoritos del año", exclama una feliz Torres, quien agrega: "Para mí Sant Jordi es el día de la lectura y del amor simbolizado a través de la rosa".

Misa por el día de Sant Jordi. / Toni Escobar

La pareja se encuentra disfrutando tranquilamente de la festividad. Sin embargo, ambos afrontan la jornada con todo bastante bien organizado, a juzgar por las palabras de Colomar: "Este día seguimos una especie de ritual por las mañanas: vamos a desayunar y a comprar un libro y una rosa, que es lo que toca. Por la tarde, ya es más una celebración en la que nos juntamos con la gente del pueblo".

Los libros, protagonistas de la jornada festiva. / Toni Escobar

Al margen de los libros y las rosas, el día grande cuenta con la tradicional misa. Sin embargo, como novedad, no está oficiada por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ya que se encuentra en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española junto a otros obispos del Estado, coordinando la visita del papa León XIV a nuestro país el próximo mes de junio. A continuación, se celebra la procesión de Sant Jordi por el pueblo, acompañada del tradicional desfile de carros y ball pagès.