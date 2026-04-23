El campo municipal de fútbol Kiko Serra acogió el jueves una de las citas más entrañables del calendario deportivo de Sant Jordi: el tradicional partido amistoso de veteranos entre la Peña Esportiva Sant Jordi y el Ajax Legends, que se saldó con victoria del conjunto neerlandés por 1-3.

Momentos antes y después del partido, que acabó con una torrada para todos los asistentes.

Más allá del marcador, el encuentro volvió a convertirse en una celebración del fútbol y de los lazos de amistad que este deporte es capaz de estrechar con el paso de los años. Para la entidad jordiera, recibir por tercera vez la visita del Ajax Legends, uno de los clubes con más historia y prestigio del fútbol europeo, supone todo un privilegio.

Sant Jordi y Ajax renuevan su amistad sobre el césped / DI

La jornada estuvo marcada por el compañerismo y el ambiente distendido entre ambos equipos. Las anécdotas, recuerdos e historias de fútbol protagonizaron las conversaciones y las risas en un día en el que la camaradería volvió a imponerse al resultado. Además, el Ajax Legends reiteró su invitación a la Peña Esportiva Sant Jordi para visitar sus instalaciones el próximo año, tal y como ya ocurrió en la anterior temporada.

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Porque en este tipo de encuentros, ganar o perder es casi lo de menos. Lo importante es seguir fomentando una amistad nacida del fútbol. Y, por supuesto, dejar abierta la emoción para el partido de vuelta.