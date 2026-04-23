Sant Antoni adjudica el repintado de la señalización horizontal en todo el municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado el proyecto de obras de repintado de la señalización horizontal en todo el término municipal, una actuación con la que busca mejorar la seguridad vial y garantizar una regulación más eficaz del tránsito tanto de vehículos como de peatones.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Ecofilia SA por un importe de 276.242,01 euros, con un plazo de ejecución de seis meses dividido en dos anualidades. La actuación se llevará a cabo en todo el municipio de Sant Antoni de Portmany, incluyendo el casco antiguo y sus alrededores, así como distintos barrios periféricos, entre ellos Ses Païsses, Can Tomàs, Can Pujolet y Forada. También llegará a otras parroquias del municipio, como Santa Agnès, Sant Mateu y Sant Rafel de sa Creu.

Según ha informado el Consistorio, este proyecto responde a la necesidad de mantener y reforzar la funcionalidad y la visibilidad de las marcas viales existentes, además de atender nuevas demandas derivadas del crecimiento poblacional y de la evolución de las condiciones del tráfico.

Las obras consistirán principalmente en el refuerzo de la señalización actual y en la creación de nuevas marcas viales en aquellos puntos donde se haya detectado una nueva necesidad, con el fin de adaptar la red viaria a la normativa vigente y preservar los niveles de seguridad y operatividad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende asegurar una adecuada delimitación, orientación y regulación del tráfico mediante marcas viales que cumplan con los estándares de seguridad, contribuyendo así a una movilidad más segura y ordenada en todo el municipio.