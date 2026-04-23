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Cien sanitarios reforzarán la sanidad pública de Ibiza y Formentera este verano

Manuela García Romero asegura que se ha reforzado la contratación de personal sanitario para Ibiza y Formentera, con especial énfasis en la temporada turística

La consellera de Salud, Manuela García Romero, junto con el equipo del área de Salud de Ibiza y Formentera.

La consellera de Salud, Manuela García Romero, junto con el equipo del área de Salud de Ibiza y Formentera. / CAIB

Samia Khenien

Samia Khenien

Ibiza

"Yo creo que en Baleares y a nivel nacional tenemos un buen sistema de salud", mantiene Manuela García Romero, consellera de Salud del Govern balear en rueda de prensa este jueves en el centro de salud de Vila. "Se hacen muchísimos actos médicos al cabo del día, muchísimos", insiste García: "Evidentemente, de estos muchos actos que se hacen, alguno, en algún momento, presenta algún problema, pero esa es la realidad".

"Que tengamos un buen sistema sanitario es gracias a los magníficos profesionales que tenemos", condensa la consellera. "En el Área de Salud de Ibiza y Formentera se ha hecho una apuesta bastante firme por reforzar, con contratación, los equipos profesionales, dada la numerosa población que viene, sobre todo en el periodo estival".

Cuántos profesionales

"Se ha reforzado el equipo con 18 profesionales, entre 9 médicos y 9 enfermeras, para reforzar todos los centros de salud de las islas de Ibiza y Formentera", mantiene García. "Por otro lado, también se han reforzado los SUAP [Servicio de Urgencias de Atención Primaria] y se han reforzado los equipos hospitalarios, tanto con médicos, como con enfermeros, como con técnicos... Es decir, en líneas generales ha habido aproximadamente 100 profesionales que se piensan no solo contratar, sino que están ya contratados y que se van a elevar además, empezará la cobertura en abril y se continuará un mes más", confirma la consellera.

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"Los 100 nuevos profesionales son para Ibiza y Formentera, no para todas las Baleares", matiza la consellera: "EnFormentera también se refuerzan tanto las urgencias hospitalarias como el centro de salud", agrega.

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