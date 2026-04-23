Recuerdos de Toni ‘Ros’ y mucha sobrasada

Como cada año, en estas fiestas de Sant Jordi debía haber un pregonero y parecía claro que debía ser Toni Guasch, de Can Ros. El empresario carnicero, que regentó durante décadas su negocio en Can Bellotera, se ha jubilado este año y el Ayuntamiento de Sant Josep decidió que era momento de rendirle homenaje. Por ello, fue él quien el viernes dio el pistoletazo de salida oficial a las fiestas con un pregón marcado por los recuerdos, por sus vivencias en el Sant Jordi de antes, en un discurso que ofreció rodeado de vecinos y amigos.

El público asistente al pregón de fiestas.

Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de ball pagès sin trajes tradicionales, en camiseta, en un ambiente muy distendido, totalmente familiar, en el que el alcalde, Vicent Roig, también se animó a bailar. Por supuesto, no faltó la tradicional torrada de sobrasada en la plaza del pueblo.

Toni Guasch recordó sus vivencias en Sant Jordi. |