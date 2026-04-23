Especial Fiestas de Sant Jordi | Pregón
Recuerdos de Toni ‘Ros’ y mucha sobrasada
El empresario recién jubilado fue el encargado de ofrecer el pregón en una tarde muy familiar en Sant Jordi
Como cada año, en estas fiestas de Sant Jordi debía haber un pregonero y parecía claro que debía ser Toni Guasch, de Can Ros. El empresario carnicero, que regentó durante décadas su negocio en Can Bellotera, se ha jubilado este año y el Ayuntamiento de Sant Josep decidió que era momento de rendirle homenaje. Por ello, fue él quien el viernes dio el pistoletazo de salida oficial a las fiestas con un pregón marcado por los recuerdos, por sus vivencias en el Sant Jordi de antes, en un discurso que ofreció rodeado de vecinos y amigos.
Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de ball pagès sin trajes tradicionales, en camiseta, en un ambiente muy distendido, totalmente familiar, en el que el alcalde, Vicent Roig, también se animó a bailar. Por supuesto, no faltó la tradicional torrada de sobrasada en la plaza del pueblo.
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