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Especial Fiestas de Sant Jordi

Un pueblo al que le gusta sentarse a echar la partida

Un pueblo al que le gusta sentarse a echar la partida | FOTOS: COMISSIÓ DE FESTES DE SANT JORDI

Un pueblo al que le gusta sentarse a echar la partida | FOTOS: COMISSIÓ DE FESTES DE SANT JORDI

Redacción Ibiza

Ibiza

El calendario festivo de Sant Jordi incluye, cada año, torneos de cartas o de juegos como el backgammon, el póquer de dados, punyet o futbolín, que suelen contar con una buena afluencia de participantes. Los vecinos aprovechan estos momentos para ponerse al día mientras juegan y pasan una buena tarde en compañía. Jóvenes y mayores se han reunido un año más en los bares del pueblo para retarse en partidas de juegos como cau o manilla, dos de los más populares de la isla. Muestra de que el espíritu de pueblo continúa muy vivo.

Un pueblo al que le gusta sentarse a echar la partida

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