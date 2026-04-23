Especial Fiestas de Sant Jordi
Un pueblo al que le gusta sentarse a echar la partida
Ibiza
El calendario festivo de Sant Jordi incluye, cada año, torneos de cartas o de juegos como el backgammon, el póquer de dados, punyet o futbolín, que suelen contar con una buena afluencia de participantes. Los vecinos aprovechan estos momentos para ponerse al día mientras juegan y pasan una buena tarde en compañía. Jóvenes y mayores se han reunido un año más en los bares del pueblo para retarse en partidas de juegos como cau o manilla, dos de los más populares de la isla. Muestra de que el espíritu de pueblo continúa muy vivo.
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