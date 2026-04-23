El PSOE respalda la protesta de pacientes y sanitarios por el bloqueo del PP al nuevo Centro de Salud de Santa Eulària

El PSOE ha mostrado hoy su apoyo total a la concentración de pacientes y profesionales sanitarios celebrada a las puertas del Centro de Salud de Santa Eulària, coincidiendo con la visita de la consellera de Salud del Govern balear, Manuela García. La protesta, convocada bajo el lema "Nuevo centro, ya", ha servido para denunciar el estado insostenible del servicio sanitario y reclamar una solución inmediata ante las deficiencias que presentan las instalaciones actuales.

Desde el PSOE han señalado que esta situación es consecuencia directa de la falta de compromiso del Govern de Marga Prohens con la isla de Ibiza, y han criticado el bloqueo del Partido Popular a una infraestructura sanitaria que consideran prioritaria y urgente para Santa Eulària. Esta movilización llega apenas una semana después de que el Partido Popular votara en contra, en la última sesión parlamentaria, de la iniciativa socialista que instaba al Govern a licitar las obras del nuevo Centro de Salud de Santa Eulària des Riu antes de que finalice el año 2026. La propuesta fue rechazada con los votos en contra del grupo Popular y la abstención de VOX.

Denuncian la falta de espacio y el deterioro de las instalaciones actuales

El PSOE considera inadmisible que, mientras pacientes y personal sanitario sufren la falta de espacio y la carencia de unas infraestructuras dignas, el PP opte por bloquear inversiones necesarias por puro partidismo. Los socialistas han reafirmado su compromiso de seguir trabajando para que la licitación de estas obras sea una realidad dentro de esta legislatura, y han advertido de que no se puede permitir que Santa Eulària continúe a la cola de las inversiones sanitarias mientras el Govern balear “mira hacia otro lado ante el clamor de la ciudadanía".

El PSOE insiste en que la mejora de la atención sanitaria en Santa Eulària no puede seguir aplazándose y exige al Govern balear que actúe de forma inmediata para dar respuesta a una demanda social y profesional que consideran justa, urgente y necesaria.