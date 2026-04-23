Orgullo payés en Sa Breix, una colorida fiesta en la plaza del pueblo

Sant Jordi estrena este 2026 una fiesta «con identidad propia», Sa Breix, que combina color, música y mucha diversión en el marco de las fiestas patronales. Así lo anuncian los organizadores, la colla IAA TUU, quienes han ideado este evento con el fin de presumir de lo propio, de sacar a relucir el «glamur payés» con mucho cachondeo y ganas de pasarlo bien.

Sa Breix llenará de color rosa la plaza del pueblo el 24 de abril a partir de las ocho de la tarde, y se extenderá hasta la medianoche con un estilo muy particular. La música recorrerá éxitos de ayer y de hoy, para que personas de todas las edades puedan tararear y cantar durante la velada. Además, contará con artistas invitados que actuarán en directo. «Una propuesta dinámica y llena de sorpresas para disfrutar de la noche y no dejar de bailar».

Una tarde de campeonato

La fiesta Sa Breix pondrá la guinda a una tarde completa de diversión, ya que la IAA TUU habrá tomado las riendas de las fiestas horas antes con otra actividad en la que las risas parecen garantizadas, como no podría ser de otra forma. Se trata del I Campeonato Mundial de Lanzamiento de Carretilla y Alpargata, una competición de estilo muy payés en la que habrá categorías infantiles y de adultos.

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La propuesta «pone a prueba la fuerza, la técnica y el espíritu competitivo más payés». El concurso comenzará a las siete de la tarde. Lanzar una alpargata nunca resultó tan emocionante.