El álbum
Dos nuevos agentes para la Policía Local de Sant Antoni
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha acogido esta semana la toma de posesión de dos agentes que se incorporan a la plantilla de la Policía Local como personal funcionario de carrera. Ambos agentes forman parte de las diez plazas de nueva creación incluidas en la Oferta de Ocupación Pública correspondiente al ejercicio 2025.
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