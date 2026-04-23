Naturaleza y actividad física en esta nueva cita de marcha nórdica

La marcha nórdica se está convirtiendo en una cita imprescindible en los programas de fiestas de muchos pueblos de la isla, una actividad perfecta para disfrutar de los paisajes rurales. Sant Jordi se ha sumado a esta tendencia y desde hace años organiza salidas de marcha nórdica como la que tendrá lugar el 26 de abril. Los interesados deben reunirse a las diez de la mañana en el polideportivo de Can Guerxo, donde el Ayuntamiento de Sant Josep pondrá a disposición de los participantes bastones de esta disciplina. Una oportunidad para disfrutar de la naturaleza y hacer deporte.