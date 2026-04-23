Empiezan las pruebas de autocribado de cáncer de cérvix en Ibiza: 50.000 mujeres de las Pitiusas se harán ellas mismas un test para detectarlo

"A partir de ya, estamos realizando el ejercicio de cribado a toda la población y hemos cambiado el proceso de las mujeres entre 35 y 65 años", afirma Maria Feixas Pujols, matrona del centro de salud de Vila, centro que este jueves recibe la visita de la consellera de Salud, Manuela García Romero, quien explica la necesidad de detectar este tipo de cáncer lo antes posible, dada su alta mortalidad.

"En vez de hacer citologías a toda la población, hacemos primero esta prueba", señala Feixas mostrando el kit de autocribado que utilizarán las mujeres. El uso del nuevo aparato se lo explican a las mujeres en el centro: "Les explicamos cómo utilizarlo, cómo es todo el proceso".

El nuevo proceso

"Dejamos la caja del kit para que se la lean, se lo explicamos, lo abrimos y, dentro, encontrarán un tubito que se abre y que se vuelve a cerrar", hace la demostración la matrona: "La mujer se va al baño y se lo tiene que colocar en la vagina [el bastoncillo para recoger la muestra] y volverlo a colocar [en el tubito]. Entonces se corta el bastoncillo, después ponemos las etiquetas en el tubo y otra etiqueta en la solicitud".

Sobre la solicitud aclara: "O se la doy yo o se la van a dar en el mostrador". En cuanto a los resultados, afirma que "si hay algo, las van a llamar, les van a dar una cita, van a consultar a ginecología, y allí se harán los controles que hagan falta". "A las que no vamos a llamar, las llamamos otra vez en unos cuatro años para hacerse otra vez la prueba", comenta la matrona: "Con el virus del papiloma humano (VPH), realmente, si sabemos que no es portadora, la mujer tiene que estar tranquila".

Feixas también afirma que "si alguien piensa que esto no le va muy bien o que es complejo o que le va a costar mucho trabajo hacerlo o, simplemente, no se atreve, se le puede hacer directamente en consulta". Si hay dudas "está la posibilidad de hacer la prueba aquí", comenta, "lo más importante es que ninguna mujer se quede sin cribado".

Los datos del cáncer

"Hemos venido hoy a Ibiza para presentar el programa poblacional de cáncer de cérvix, es decir, la extensión del screening de cáncer de cérvix a toda la población balear, que ya está disponible en todos los centros de salud de Baleares y en todos los del Área de Salud de Ibiza y Formentera", explica la consellera. "Prevenir es la mejor manera que tenemos de curar, sobre todo por las cifras: en Baleares, 60 mujeres al año se diagnostican de cáncer de cérvix y la mortalidad durante ese mismo año es de 24 mujeres. Es un cáncer que tiene una alta mortalidad, que en muchas ocasiones, ya está avanzado porque previamente no da síntomas", añade García.

Con este cribado, la consellera afirma: "Lo que intentamos es conseguir diagnósticos muy precoces, de tal manera que el tratamiento de un proceso inflamatorio, como puede ser el virus del papiloma humano o con unas lesiones que son pequeñitas, tenga un tratamiento muchísimo más leve y que realmente la curación se produzca".

En el Área de Salud de Ibiza y Formentera, "50.000 mujeres son las que van a participar en el cribado". Aclara que este es "para todas las mujeres de entre 25 y 65 años, pero hay dos maneras de llamarlas: a las mujeres que tienen entre 25 y 29 años se les hace una citología. Entonces, las llamarán cada tres años para hacerse una citología por parte de la matrona. Y a partir de los 30 años, lo que se hace es determinar si en el cuello uterino hay virus de papiloma humano, que es esa muestra que hemos visto cómo se realiza. Entonces, en esa franja de edad, las llamaremos para venir a recoger ese kit". Añade que "las mujeres entre 25 y 29 años corresponden a unas 5.000 y son 44.000 más o menos las que corresponden a ese periodo entre 30 y 65 años".

"No se puede llamar a todas las mujeres de golpe", justifica García Romero sobre la manera en la que hacen el cribado: "Es una manera de ser equitativos en toda la comunidad autónoma". Afirma que tienen hasta 2030 para implimentarlo: "[En ese periodo] se irá llamando progresivamente a las mujeres". Igualmente, "si alguna mujer quiere, solicita o tiene intención de hacerse un test de detección del VPH, puede pedir cita con su matrona, que se lo hará sin ningún problema", mantiene la consellera.