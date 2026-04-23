La mujer de 45 años herida en la explosión de una vivienda en Ibiza sigue en la UCI de Can Misses en estado crítico

La mujer de 45 años que ingresó en el Hospital Can Misses tras la explosión registrada en un piso de Ibiza continúa en la UCI en estado crítico, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Se trata de una de las cuatro víctimas afectadas por la deflagración ocurrida el pasado martes en una vivienda del barrio de es Putxet, en la ciudad de Ibiza.

Una joven de 21 años fue trasladada en la madrugada del miércoles a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. Otro joven, de 23 años, también se encuentra en la capital valenciana, adonde lo derivaron horas después al mismo centro hospitalario.

La cuarta víctima, un hombre de 21 años, permanece ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con fracturas costales izquierdas, fracturas de apófisis transversas lumbares y politraumatismos, tal y como informó el hospital privado.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, compareció este miércoles ante los medios para informar sobre la situación de las personas desalojadas y detallar las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para ayudar a los afectados. Junto al regidor estuvieron el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela.

El edificio afectado por la explosión pertenece al Ibavi, que ejecutaba en esos momentos obras de eficiencia energética. Los vecinos denuncian "chapuzas" en los trabajos, mientras la institución defiende su actuación.