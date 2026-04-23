Un minisatélite de Ibiza, a la conquista del desafío CanSat nacional

A los alumnos de Tecnología e Ingeniería de primero de Bachillerato del instituto Balàfia, en Sant Llorenç, se les dan muy bien los retos. Lo demostraron con creces el pasado lunes, cuando uno de sus dos equipos, Primitech, ganó el desafío CanSat regional, clasificándose para la fase nacional, y el otro grupo, Teamrocket, se llevó una mención especial, la de Mejor difusión y patrocinio. Aunque habían trabajo muy duro para hacer sus respectivos minisatélites, reconocen que ni se les había pasado por la cabeza alzarse con la victoria.

«Es la primera vez que un centro de Ibiza consigue este resultado», explica con orgullo la profesora de esta asignatura y mentora de la iniciativa, Chelo Carrión Verdés. Lo comenta tras apuntar que el IES Balàfia ya se llevó menciones en 2024, cuando participó por primera vez en este certamen. En esta edición, detalla, concursaron un total de 18 equipos de diez centros educativos de Balears, de los que solo uno era de las Pitiusas.

Los alumnos del instituto Balàfia con sus galardones, en Binissalem, en Mallorca. / Archivo personal de Chelo Carrión Verdés

Fue ella la que animó a sus alumnos a presentarse este curso a esta iniciativa educativa de la Agencia Espacial Europea (ESA) dirigida a jóvenes entre los 14 y 19 años de toda Europa matriculados en centros de Secundaria. El reto consistía en diseñar, construir y lanzar un satélite del tamaño de una lata de refresco que debía integrar todos los sistemas esenciales: energía, sensores, comunicación y un paracaídas para garantizar un aterrizaje seguro. Todos los modelos presentados al certamen debían medir la temperatura del aire y la presión atmosférica. La misión secundaria la tenía que elegir libremente cada equipo.

Un CanSat para detectar fuego

Como en la clase de Carrión había diez alumnos y los equipos no podían superar las seis personas, se dividieron en dos grupos y cada uno ideó y creó su propio CanSat. El de Primitech, que es el que resultó vencedor en la fase regional el pasado 20 de abril, se programó con C++ y tenía como misión secundaria detectar incendios de forma temprana. Para ello «medía la proporción de monóxido de carbono y dióxido de carbono y tenía en cuenta distintas variables, desde las temperaturas altas a la presencia de partículas». Asimismo, detalla la profesora, el minisatélite «hacía mapas térmicos, a partir de una cámara térmica; capturaba imágenes de la zona con una cámara normal ; y con un GPS geolocalizaba el sitio donde se estaban haciendo todas esas mediciones».

El modelo de Teamrocket, que empleó en este caso el lenguaje de programación Python, tenía como misión secundaria detectar la presencia de agua en el entorno mediante la adquisición y análisis de datos obtenidos por diferentes sensores.

Los estudiantes del centro de secundaria de Sant Llorenç dedicaron a estos proyectos todo el trimestre, apurando hasta el último minuto.

La financiación

En una primera fase, se centraron en la investigación y el diseño y en buscar financiación. En ese apartado y en difundir la iniciativa hicieron «un esfuerzo enorme», que se ha visto recompensado con la mención especial, que se llevó Teamrocket. «Hicimos todo lo posible para recaudar el máximo de dinero para poder financiar todo el proyecto. Creamos un tríptico informativo y recorrimos todas las empresas de la zona, sobre todo Sant Joan, Sant Miquel y Santa Gertrudis, y conseguimos unos 2.000 euros», detalla uno de los miembros de este equipo, Andreu Tur Juan. Hace mención, además, a las camisetas que lucieron en el certamen, con el nombre de todos sus patrocinadores. Como relata él mismo, para dar a conocer su trabajo, recurrieron, entre otras cosas, a su cuenta de TikTok, donde colgaron vídeos mostrando el proceso y también «parodiando momentos en clase».

Tanto Tur como Antoni Serra Marí, miembro de Primitech, coinciden en señalar que lo más complicado de todo el proyecto fue «la programación», además de conseguir que todos los componentes funcionasen.

El pasado lunes los dos equipos del IES Balàfia pasaron la prueba de fuego con nota. El certamen se celebró en el aeródromo de Binissalem, en Mallorca. Después de que la organización comprobara que el peso y las medidas de los minisatélites presentados eran los adecuados, se procedió a su lanzamiento con la ayuda, en este caso, de un dron. Durante su caída, los equipos participantes recopilaron los datos necesarios para cumplir sus misiones primaria y secundaria con el objetivo de analizarlos después. Aterrizar de forma segura y sin desperfectos era otro de los retos a cumplir.

Aparte del lanzamiento, a la hora de conceder los galardones, también se tuvo en cuenta el informe que defendió ante el tribunal cada equipo explicando el trabajo realizado para confeccionar sus minisatélites.

Cuando los dos grupos del instituto Balàfia, que representaban a la isla de Ibiza en el certamen regional, escucharon que acababan de ser clasificados para la fase nacional, además de recibir una mención especial, saltaron de alegría. «Nunca nos hubiéramos imaginado quedar primeros porque siempre hay muchos grupos y muy buenos», reconoce Carrión.

El minisatélite de Primitech, elegido mejor proyecto CanSat de Balears. / J.A. Riera

Ahora hay que prepararse para el desafío CanSat nacional, que tendrá lugar el 12 y el 13 de mayo en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz. El certamen tendrá prácticamente el mismo formato que el regional, con la única diferencia de que el lanzamiento de los pequeños satélites no será en drones sino en cohetes, que «pueden alcanzar hasta 5G». «Esto supone una complicación extra porque al alcanzar unas gravedades muy elevadas las conexiones y los sensores pueden fallar», apunta la profesora de Tecnología e Ingeniería del centro educativo de Sant Llorenç, que adelanta que, de cara al certamen nacional, «se harán algunas mejoras para evitar errores».

A Badajoz se desplazarán todos. Los del equipo Primitech estarán en la zona de lanzamiento y luego se encargarán de exponer su proyecto. Los de Teamrocket estarán de «soporte técnico» y animando a sus compañeros. «Estamos muy motivados y vamos dispuestos a darlo todo», asegura Andreu Tur.

Los que ganen la competición nacional recibirán como premio una invitación, con el desplazamiento pagado por la ESA, al evento europeo ‘Ingeniero o Ingeniera espacial por un día’, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de junio en los Países Bajos.

Aprendizajes

Chelo Carrión no se plantea la posibilidad de que sus alumnos acaben ganando también el certamen nacional de CanSat. «Con que lo hagan igual que lo han hecho hasta ahora, ya es suficiente», dice.

Lo importante para ella es todo lo que han aprendido con esta experiencia, no solo desde el punto de vista científico y didáctico sino también en lo que respecta al trabajo en grupo. «Este proyecto les ha ayudado a reforzar su cohesión de grupo, porque han estado trabajando juntos por las tardes y muchos fines de semana. Además, han aprendido a resolver problemas conforme iban llegan sin frustrarse», resalta.

Coinciden en eso mismo tanto Antoni Serra como Andreu Tur. Este trimestre trabajando codo con codo, los diez jóvenes han reforzado su amistad. Este proyecto también ha sido un acicate para aquellos que piensan orientar su futuro laboral al campo de la ingeniería. Han conseguido «pasar del nivel teórico al práctico de verdad, creando un minisatélite desde cero y logrando que todo funcionase» y eso, como dice Tur, «es una experiencia única que vale oro».