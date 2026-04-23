Especial Fiestas de Sant Jordi | Sant Jordi va de frita
Miles de vecinos se lo pasan en grande en el concurso de frita
En esta sexta edición, el primer premio fue para la colla ‘Sastreres Team’
La plaza de Sant Jordi vivió el sábado 11 de abril una de las jornadas más concurridas y animadas del programa festivo con la celebración del VI Concurs Interestel·lar de Frita de Matances, una cita ya consolidada bajo el nombre de ‘Sant Jordi Va de Frita’ que reunió gastronomía popular, música y ambiente festivo durante todo el día.
El concurso arrancó a las once de la mañana, aunque los participantes llegaron mucho antes con los ingredientes, y tuvo como gran protagonista el buen humor de las cerca de 50 colles de amigos. El certamen giró en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina ibicenca, la frita de matances, una receta ligada históricamente a la jornada de la matanza del cerdo, que solía celebrarse entre diciembre y febrero, cuando las temperaturas frescas favorecían la elaboración y conservación de los embutidos tradicionales. Aunque nació como el plato que cerraba aquella jornada familiar, con el tiempo se ha convertido en un clásico habitual en restaurantes y bares de tapas durante todo el año.
En esta sexta edición, el primer premio fue para ‘Sastreres Team’, mientras que ‘Ses Fites van de Frita’ logró la segunda posición y ‘Es Porkets 2.0’ se alzó con el tercer puesto. El reconocimiento a la originalidad recayó en ‘Qué cruz de frita’, una propuesta que destacó por su planteamiento creativo dentro del concurso.
Componente solidario
Más allá de la competición, la jornada tuvo un componente solidario con una frita popular organizada a beneficio de la asociación TDAHEF (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad de Ibiza i Formentera). El programa se completó con actuaciones durante toda la jornada, de la Tuna de Ingenieros, exhibiciones de ball pagès, conciertos y una amplia oferta musical que culminó por la tarde con el tributo a Estopa ‘Partiendo la Pana’ y una Millennial Party con los dj de Top 21.
En un concurso de estas características, además del buen ambiente, la clave está en la materia prima y en el respeto a la tradición. La frita de matances mantiene así su vigencia como uno de los grandes emblemas de la cocina popular ibicenca y como símbolo de encuentro, identidad y fiesta compartida entre los vecinos y vistantes de Sant Jordi.
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