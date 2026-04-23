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Mercadillo de libros de segunda mano, cómics y rosas: los alumnos de la escuela de adultos en Cala de Bou celebran Sant Jordi

La comunidad educativa de la Escola d’Adults de Sant Antoni destaca la importancia social de su sede en Cala de Bou con el lema «La nostra escola aquí, ara i sempre»

Taller de rosas abierto al público del CEPA Sant Antoni.

Taller de rosas abierto al público del CEPA Sant Antoni. / CEPA Sant Antoni

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El aula del CEPA (Centro de Enseñanza de Personas Adultas) Sant Antoni en Cala de Bou acogió este miércoles 22 de abril una jornada para celebrar la Diada de Sant Jordi con actividades de mañana y tarde. La programación comenzó a las 9.30 horas con la salida del autobús desde Sant Antoni y continuó a partir de las 10 horas con un taller de rosas y puntos de libro que se prolongó hasta el mediodía, en una actividad manual y simbólica vinculada a la festividad.

El mercadillo de libros de segunda mano del CEPA en Cala de Bou.

El mercadillo de libros de segunda mano del CEPA en Cala de Bou. / CEPA Sant Antoni

Por la tarde, el taller se repitió desde las seis, esta vez abierto al público en general, con buena respuesta de asistentes, según señalan los organizadores en su nota. A continuación se celebró la conferencia ‘Còmics i censura’, a cargo de Lluís Ferrer, centrada en la relación entre el noveno arte y las restricciones históricas que ha sufrido.

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A lo largo de la jornada también estuvo disponible un mercadillo de libros de segunda mano en el que los asistentes pudieron intercambiar títulos. Los organizadores destacan la vitalidad de la comunidad educativa de l’Escola d’Adults y la importancia social de la sede de Cala de Bou. Esa reivindicación, añaden, queda reflejada en el lema situado en la entrada de las instalaciones: «La nostra escola aquí, ara i sempre».

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