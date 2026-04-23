Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Más que el Día del Libro, estamos ante el fin de semana del libro, porque además de las ferias de libros hay unas cuantas presentaciones y otras actividades que tienen que ver con esta celebración. Las ferias con puestos de libros y rosas, eso sí, tienen lugar el jueves en Vila y Formentera, el viernes en Sant Antoni y el sábado en Santa Eulària. Sant Joan lo ha dejado para el 1 de mayo en Sant Llorenç.

Y además están las fiestas de Sant Jordi, en las que hay puestos de libros, pero también actos tradicionales, música y espectáculos y algunas novedades, como el I Campionat Mundial de Llançament de Carretó i Espardenya y la verbena payesa ‘Sa Breix’, ambas el viernes. Y concierto de referencia el sábado con La Calle y Despistaos en la plaza.

También están de fiesta en Sant Vicent, que el sábado celebra su III Fira des Peix, última feria gastronómica de la temporada.

Los amantes de las tradiciones tienen una cita ineludible en la Fira Rural de Fruitera, que celebra su segunda edición entre el sábado y el domingo en Santa Gertrudis.

También es novedad el Art Explora Festival, con un barco museo atracado en el puerto de Ibiza del 23 al 29 de abril, con diferentes experiencias artísticas y entrada gratuita.Y se complementa con la III Ruta d'Art d'Eivissa, con 150 artistas en diferentes espacios de la ciudad.

Entre los espectáculos destaca el humor, con Diego Daño el jueves en La Kokotxa y Andreu Casanova y su ‘Tinder sorpresa’, el viernes en el Teatro Pereyra; el musical bollywoodiense ‘Ras Leela’ el viernes en Can Ventosa; la obra de teatro ‘Esperando a Godot’, el mismo día en es Caló de s’Oli, o el circo contemporáneo con ‘Up side down’ el domingo en Can Ventosa.

Y en la música destaca una nueva edición del electrónico IMS Dalt Vila el viernes, Claudia Bardagí en el ciclo ‘Dies Musicals’ el mismo día en el Centre Cultural de Jesús; La Banda Sabinera Benditos Malditos el sábado en el Pereyra, el VII Rock Island Festival, con un gran cartel el sábado en es Caló de s’Oli; la Orquesta Corelli el mismo día en la Catedral; la selección de bandas de música el sábado en Can Ventosa, o la minigira de la potente banda mallorquina Peligrosos Gentlemen, el sábado en Rosana’s y el domingo en el Café Pereyra.

Para los más pequeños Formentera celebra ‘La Petita Intercultural’, y para los más religiosos, la Romería de la Virgen de la Cabeza, sábado y domingo en la Mola. Y entre muchas otras cosas que están en esta lista, el Institut d’Estudis Eivissencs entrega sus Mencions Sant Jordi el domingo en el Auditori Caló de s’Oli.

El barco-museo Art Explora estará toda la semana en el puerto de Ibiza / Teresa Sánchez Vicente

JUEVES 23 DE ABRIL

Día del Libro

Eivissa

10 a 20 horas: Biblioteca al carrer.

Biblioteca al carrer. 10 a 14 horas: Talleres infantiles.

Talleres infantiles. Durante todo el día: Venta de libros con 10% de descuento y firma de novedades editoriales, en el paseo de Vara de Rey.

Venta de libros con 10% de descuento y firma de novedades editoriales, en el paseo de Vara de Rey. 17 horas: ‘Contacontes’ con David y Monma

‘Contacontes’ con David y Monma 19 horas: Ballada de la Colla de Vila.

Ballada de la Colla de Vila. 20 horas: Ballada de la Colla de Sa Bodega.

Sant Antoni

17.30 a 19 horas: Taller infantil de manualidades, Biblioteca Municipal.

Formentera

10 a 13 horas: Paradas de rosas y libros, Plaça de la Constitució.

Paradas de rosas y libros, Plaça de la Constitució. 11 horas: Acompañamiento musical de Sant Genís.

Acompañamiento musical de Sant Genís. 17.30 horas: ‘Contacontes La rosa i el drac’, Punto de lectura de Sant Ferran.

‘Contacontes La rosa i el drac’, Punto de lectura de Sant Ferran. 19.30 horas: ‘Presentació del llibre-disc Raíces de Mar’, Roxana Mouriño con ambientación musical, Biblioteca Marià Villangómez.

Fiestas de Sant Jordi

10 horas: Puesto de libros gratuitos, en el exterior de la biblioteca.

Puesto de libros gratuitos, en el exterior de la biblioteca. 10 horas: Taller infantil de flores de papel, en el interior de la biblioteca.

Taller infantil de flores de papel, en el interior de la biblioteca. 11 horas: Misa y procesión y desfile de carros, en la iglesia parroquial.

Misa y procesión y desfile de carros, en la iglesia parroquial. 13.30 horas: Vermut musical con Ace of Hearts by Jessica Ros y Adrià Ros, en la plaza de Sant Jordi.

Vermut musical con Ace of Hearts by Jessica Ros y Adrià Ros, en la plaza de Sant Jordi. 18 horas: Concierto infantil, ‘El més gran tresor’, con La Colla Pirata, en la plaza de Sant Jordi.

Concierto infantil, ‘El més gran tresor’, con La Colla Pirata, en la plaza de Sant Jordi. 20 horas: Espectáculo coral ‘Dancing Queen’, a cargo del Petit Cor, en la plaza de Sant Jordi.

Espectáculo coral ‘Dancing Queen’, a cargo del Petit Cor, en la plaza de Sant Jordi. 21 horas: Ibiza Comedy Band, en la plaza de Sant Jordi.

Humor

Diego Daño: ‘Noches de Kokomedia’. Monólogo. 22 horas. La Kokotxa.

Cine

‘Turno de guardia’. De Petra Biondina Volpe (Suiza, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Arte

Art Explora Festival. Barco Museo atracado en el puerto de Ibiza. 10 horas: Experiencias a bordo del barco museo, puerto de Ibiza. 19.45 horas: Última entrada al barco museo, puerto de Ibiza. La visita dura 45 minutos. Entradas gratuitas con reserva previa. Es necesario crear una cuenta en Art Explora Academy para reservar plaza.

Música

ZZ Rock. Blues y rock con sonido de Texas. 19 a 21 horas. Porche de Can Jordi Blues Station.

Elio Crispo: ‘I Love the 80’s’. Pop y rock. 20 a 22 horas. Cas Costas.

Wealthy Hippies Band, con Iggi Torres y Norberto Rodríguez. Blues, pop y rock. 20 a 22 horas. Why Not.

Sant Jordi estrena la fiesta Sa Breix / DI

VIERNES 24 DE ABRIL

Día del Libro

Sant Antoni

10 a 13 horas: Talleres para centros educativos, Passeig de ses Fonts.

Talleres para centros educativos, Passeig de ses Fonts. 11 a 20 horas: Paradas de venta de libros y firma de libros con autores y autoras locales.

Paradas de venta de libros y firma de libros con autores y autoras locales. 11 y 18 horas: Visitas guiadas a la exposición del archivo de la iglesia.

Visitas guiadas a la exposición del archivo de la iglesia. 17.30 horas: Entrega de premios del VIII Concurs de Punts de Llibre, Passeig de ses Fonts.

Entrega de premios del VIII Concurs de Punts de Llibre, Passeig de ses Fonts. 17 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de s’Espurna.

Talleres infantiles a cargo de s’Espurna. 18 horas: Club de lectura ‘Mala mar’ de Toni Montserrat con participación del autor, Centre Cultural Cervantes.

Club de lectura ‘Mala mar’ de Toni Montserrat con participación del autor, Centre Cultural Cervantes. 19 horas: Concierto de Dani Lloria (formato trío con Yeshe Ruiz y Rosa Cardona).

Eivissa

‘Mostra col·lectiva d’obres de l’Associació Art & B’. Exposición colectiva. Necròpolis del Museu Monogràfic Puig des Molins.

Formentera

‘I un dia. Formentera 1940’: Presentación de la novela gráfica de Víctor Escandell, Antoni Ferrer Abárzuza, Carles Torres y Vicent Ferrer Mayans. Intervienen Óscar Portas Juan, Alfonso Rodríguez Badal, Antoni Ferrer Abárzuza y Vicent Ferrer Mayans. 19.30 horas. Centre Artesà Gabrielet, Sant Francesc Xavier.

Fiestas de Sant Jordi

17.30 horas: ‘Las emociones de Lola’ de Nerea Román, presentación del libro y cuentacuentos, en la biblioteca Vicent Serra Orvay.

‘Las emociones de Lola’ de Nerea Román, presentación del libro y cuentacuentos, en la biblioteca Vicent Serra Orvay. 18 horas: Desfile de alumnos y alumnas del curso municipal de corte y confección en la plaza de Sant Jordi.

Desfile de alumnos y alumnas del curso municipal de corte y confección en la plaza de Sant Jordi. 19.30 horas: I Campionat Mundial de Llançament de Carretó i Espardenya. Infantil y adultos.

I Campionat Mundial de Llançament de Carretó i Espardenya. Infantil y adultos. 20 horas: ‘Sa Breix’. Fiesta de glamur payés con música de todos los tiempos, en la plaza de la iglesia.

Humor

Andreu Casanova. Espectáculo ‘Tínder sorpresa’. 22.30 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘¡Soy una niña!’, de Yasmeen Ismail. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

Música

IMS Dalt Vila: sesión con Ahmed Spins, Ankhoi, Delilah, Eliza Rose, Elliot Schooling, Faithless Sound System, Indo Warehouse, Jazzy, Liam Palmer, Locky, L.P. Rhythm, Mayssa, Olive F y Pete Tong. De 17 a 0 horas. Dalt Vila.

Ciclo Dies Musicals: Claudia Bardagí. Auditori del Centre Cultural de Jesús. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Los del Varadero. Pop y Rumba. 20 horas. Bar Tribu.

Musical

‘Ras Leela’: Sunny Singh presenta un espectáculo de danza y música inspirado en Bollywood. 20.30 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

Teatro

‘Esperando a Godot’: Companyia L’Experimental (Eivissa). 20 horas. Auditori Caló de s’Oli. Ciclo ‘Teatre a la Primavera’ de Sant Josep. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘Entropy’ (Irán, cortometraje) y ‘The Heart Revolution’ (Estados Unidos). Ciclo Divendres de Cine en colaboración con Ray of Light. 20 horas. Centro Cultural Can Jeroni, Sant Josep. Entrada gratuita.

Arte

‘III Ruta d’Art Eivissa’. Exposición colectiva con más de 150 artistas en distintos espacios culturales de la ciudad. 18 horas: Inauguración en el Museu Monogràfic Puig des Molins. 20 horas: Inauguración en la Sociedad Cultural Ebusus.

Art Explora Festival. Barco Museo atracado en el puerto de Ibiza. 10 a 20 horas. Última entrada a las 19.45 horas. La visita dura 45 minutos. Entradas gratuitas con reserva previa. Es necesario crear una cuenta en Art Explora Academy para reservar plaza. 17 horas: ‘Cuentos salados’, Plaça de sa Riba.

La Banda Sabinera, los músicos habituales de Sabina, tocan este sábado en el Teatro Pereyra / DI

SÁBADO 25 DE ABRIL

Día del Libro

Santa Eulària

10 a 20 horas: Día del Libro con venta de libros y flores, talleres infantiles y firma de libros con escritores y escritoras locales, paseo de s’Alamera.

Día del Libro con venta de libros y flores, talleres infantiles y firma de libros con escritores y escritoras locales, paseo de s’Alamera. 11 horas: ‘La magia de las palabras’ con Sonrisas Mágicas. A partir de 4 años, paseo de s’Alamera.

‘La magia de las palabras’ con Sonrisas Mágicas. A partir de 4 años, paseo de s’Alamera. 12.30 horas: Concierto de las bandas jóvenes a cargo de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santanyí (Mallorca) y la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, plaza España.

Concierto de las bandas jóvenes a cargo de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santanyí (Mallorca) y la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, plaza España. 18 horas: ‘Concert petit’ con Anakrònica. Público familiar, paseo de s’Alamera.

‘Concert petit’ con Anakrònica. Público familiar, paseo de s’Alamera. 20 horas: Concierto de piano a cargo de los alumnos de Vera Sykora, Centro Cultural de Jesús.

Fiestas de Sant Jordi

10 horas: Jornada de bádminton, en el polideportivo de Can Guerxo.

Jornada de bádminton, en el polideportivo de Can Guerxo. 10 a 13.30 horas: Carrera de orientación Sant Jordi, con salida del polideportivo Can Guerxo.

Carrera de orientación Sant Jordi, con salida del polideportivo Can Guerxo. 17 horas: V edición de Bici Kids en Can Burgos.

V edición de Bici Kids en Can Burgos. 20.30 horas: Festival de folclore, en la plaza de l’Església, con el Grup Folklòric Sant Jordi y Esbart Santa Anna de Andorra

Festival de folclore, en la plaza de l’Església, con el Grup Folklòric Sant Jordi y Esbart Santa Anna de Andorra 22 horas: Concierto en la plaza con La Calle y Despistaos.

Fiestas de Sant Vicent

10 horas: Caminata organizada por el Ayuntamiento.

Caminata organizada por el Ayuntamiento. 11 horas: Exposición de motos clásicas en el puerto de sa Cala.

Exposición de motos clásicas en el puerto de sa Cala. 12 horas: III Fira des Peix. Concurso gastronómico dedicado al producto local en el paseo.

II Fira Rural de Fruitera

12 horas: Inauguración de la feria, Santa Gertrudis.

Inauguración de la feria, Santa Gertrudis. 12.15 horas: Cercavila y ballada con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis.

Cercavila y ballada con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 13 horas: Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bitlles.

Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bitlles. 14 horas: Paella popular, venta de tickets el mismo día.

Paella popular, venta de tickets el mismo día. 16 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta.

Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta. 16.30 horas: Taller de elaboración de pan a cargo de Mari de Can Rubió.

Taller de elaboración de pan a cargo de Mari de Can Rubió. 21 horas: Concierto de Arredefolk.

II Jornada ‘L’abolició del sistema prostitucional’

Casal d’Igualtat Sa Colomina

10.30 horas: Recogida de acreditaciones, Casal d’Igualtat Sa Colomina.

Recogida de acreditaciones, Casal d’Igualtat Sa Colomina. 11 a 11.45 horas: ‘Claus de la llei d’abolició de la prostitució’, ponencia inaugural a cargo de María Durán i Febrer, jurista y exdirectora del IbDona

‘Claus de la llei d’abolició de la prostitució’, ponencia inaugural a cargo de María Durán i Febrer, jurista y exdirectora del IbDona 12 a 13.45 horas: ‘Anàlisi del marc jurídic i la proposta abolicionista a Espanya’, mesa redonda y debate con María Durán i Febrer; Vanesa Abramovich, representante de Médicos del Mundo Baleares; Cristina Martín Vega, directora de Diario de Ibiza, y Dessiré Ruiz Mostazo, vicepresidenta de Dones Progressistes d’Eivissa. Modera Clara Rosselló, secretaria de Dones Progressistes d’Eivissa,.

‘Anàlisi del marc jurídic i la proposta abolicionista a Espanya’, mesa redonda y debate con María Durán i Febrer; Vanesa Abramovich, representante de Médicos del Mundo Baleares; Cristina Martín Vega, directora de Diario de Ibiza, y Dessiré Ruiz Mostazo, vicepresidenta de Dones Progressistes d’Eivissa. Modera Clara Rosselló, secretaria de Dones Progressistes d’Eivissa,. 13.45 horas: Conclusiones y clausura, Casal d’Igualtat Sa Colomina.

Música

La Banda Sabinera. Benditos Malditos. Concierto de la banda de Joaquín Sabina. 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

‘RIF VII Rock Island Fest’: Betterman DJ, Reflection, The Kleejoss Band y Willie and The Bandits. Rock. 16 horas. Caló de s’Oli. Cotton Cactus. Concierto prefestival. 13 horas. Can Jordi Blues Station.

Orquestra Corelli del Conservatori de Vila-seca (Tarragona): ‘Concert’. Dirección de Quim Miracle. 18 horas. Catedral de Santa Maria d’Eivissa. Entrada libre.

Banda Selecció Juvenil de la Federació Balear de Bandes de Música: ‘Sons de la Mediterrània’. Dirección de Frank J. Cogollos. 19.30 horas. Espai Cultural Can Ventosa.

Alumnos de Vera Sykora: Jóvenes concertistas de piano. Obras de Chopin, Beethoven, Strauss, Mozart, Tchaikovsky... 20 horas. Centro Cultural de Jesús.

The Peluts. Blues Rock. 11.30 horas. Mercat de Sant Josep.

Los Peligrosos Gentlemen. Blues y R&B. 16.30 horas. Bar restaurante Rosana’s.

Arte

‘III Ruta d’Art Eivissa’. Exposición colectiva en distintos espacios culturales de la ciudad con 150 artistas. 10 a 20 horas: Intervenciones artísticas y mesa solidaria, Passeig de Vara de Rey. 11 horas: Inauguración en Casino des Moll. 12 horas: Inauguración en Es Polvorí. 12.30 horas: Inauguración en Refectori (Dalt Vila). 19 horas: Inauguración en Sala de Exposiciones de Baleària.

Art Explora Festival. Barco Museo atracado en el puerto de Ibiza. 10 a 20 horas. Última entrada a las 19.45 horas. La visita dura 45 minutos. Entradas gratuitas con reserva previa. Es necesario crear una cuenta en Art Explora Academy para reservar plaza. 10.30 horas: Taller de esparto tradicional. 12 horas: ‘Ibiza Cinema Guide/Dalt Vila’. 16 horas: Taller de ball pagès. 17 horas: ‘Cuentos salados’. 17 horas: Segundo pase del taller de ball pagès. 18 horas: ‘Ball Pagès by Colla Sa Bodega’. 19.30 horas: DJ set de Mario Roselló.

Infantil

‘La Petita Intercultural’: Actividad con talleres para niños y jóvenes, castillos hinchables y animación. 16 a 20 horas. Espai Cultural de Sant Ferran.

Tradición

‘Romería Virgen de la Cabeza. XXXI Aniversario’: 21.30 horas: Pregón y verbena popular con música en vivo con ‘Adelfa 5’, ‘Sant’Al·legria’ y ‘Groove DJ’s’, Parking Ca na Baixera, el Pilar de la Mola

Patrimonio

Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.

‘Ruta a Sant Vicent i els misteris d’es Culleram’: Ruta guiada para descubrir la historia y el patrimonio del municipio de Sant Joan. Salida a las 10 horas. Església de Sant Vicent de sa Cala.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Solidaridad

Yoga y pilates a beneficio de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). A partir de las 10 de la mañana en Nobu hotel Talamanca. Incluye una clase de pilates impartida por Olga Urban, una sesión de yoga y meditación a cargo de Flow with Sheela y un desayuno saludable ofrecido por el hotel. El donativo para participar en este evento es de 25 euros.

La Fira Rural de Fruitera, sábado y domingo en Santa Gertrudis / Toni Escobar

DOMINGO 26 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

10 horas: Trofeo de trote fiestas de Sant Jordi, en Hipódromo de Sant Rafel.

Trofeo de trote fiestas de Sant Jordi, en Hipódromo de Sant Rafel. 10 horas: Salida de marcha nórdica, en el polideportivo Can Guerxo.

Salida de marcha nórdica, en el polideportivo Can Guerxo. 12 horas: Teatro, ‘El tonto del pueblo’, a cargo de Artes Pavón en la plaza..

Teatro, ‘El tonto del pueblo’, a cargo de Artes Pavón en la plaza.. 19 horas: Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia. 20.45 horas: Bingo solidario, en la plaza de Sant Jordi.

Fiestas de Sant Vicent

9 a 14 horas: ‘Taller de pa i coques’, taller organizado por el Ayuntamiento.

II Fira Rural de Fruitera

11 horas: Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bitlles, Santa Gertrudis.

Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bitlles, Santa Gertrudis. 11 a 17 horas: Juegos infantiles gigantes con Jugueroix.

Juegos infantiles gigantes con Jugueroix. 11 horas: Taller de elaboración de pan a cargo de Mari de Can Rubió.

Taller de elaboración de pan a cargo de Mari de Can Rubió. 11.30 horas: Taller de elaboración de orelletes a cargo de Nieves de Can Rei.

Taller de elaboración de orelletes a cargo de Nieves de Can Rei. 11.40 a 12.30 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta.

Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta. 12.30 horas: Ballada popular abierta a todas las colles d’Eivissa.

Ballada popular abierta a todas las colles d’Eivissa. 14 horas: Frita de porc popular, venta de tickets el mismo día.

Frita de porc popular, venta de tickets el mismo día. 16 horas: Xacota pagesa.

Xacota pagesa. 16 a 18 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta.

Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta. 17 horas: Final del Campeonato de Tirada de Bitlles y entrega de premios.

Final del Campeonato de Tirada de Bitlles y entrega de premios. 17.30 horas: Teatro ‘Jutjats de pau. Judicis pendents’ a cargo de l’AV Es Molí de Sant Antoni y Rifa.

Premios

Mencions IEE. El Institut d‘Estudis Eivissencs entrega sus premios anuales. A las 19.30 horas en Auiditori Caló de s’Oli.

Arte

‘III Ruta d’Art Eivissa’. Exposición colectiva en distintos espacios culturales de la ciudad con 150 artistas. 10 a 18 horas: Intervenciones artísticas y mesa solidaria, Passeig de Vara de Rey. 12 horas: Actuación de la Escola de Música i Danses de Mallorca, Passeig de Vara de Rey.

Art Explora Festival. Barco Museo atracado en el puerto de Ibiza. 10 a 20 horas. Última entrada a las 19.45 horas. La visita dura 45 minutos. Entradas gratuitas con reserva previa. Es necesario crear una cuenta en Art Explora Academy para reservar plaza. 10.30 horas: Taller de ‘Suminagashi’. 12 horas: ‘Ibiza Cinema Guide/Dalt Vila’. 16 horas: ‘A Sea of Sounds’. 17 horas: ‘Cuentos salados’.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Sant Jordi. Salida desde el Poliesportiu Can Guerxo. Dificultad baja. A las 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Infantil

‘Els colors de la música’. Pintura en directo con música. A las 19 horas en el centro cultural de Jesús. Entradas 10 euros en www.santaeularia desriu.com y 12 en taquilla.

Teatro

‘Up side Down’: Espectáculo de circo contemporáneo con acrobacias, humor y música. 12 horas. Can Ventosa.

Música

Los Peligrosos Gentlemen: ‘Happy In Hell’. Blues y Rhythm & Blues con ritmos eléctricos de tradición afroamericana y presentación de su segundo CD. 20.30 horas. Teatro Pereyra (Café Pereyra).

Tabanco y Antonio Muñoz. Flamenco. 13.30 horas. Bar taberna Can Bernat Vinya.

The Rosemary Family. Flamenco, funk, rock y rumba. 14 horas. Terraza de El Kiosko.

Querencia: Espectáculo de flamenco. 20 horas. Terraza de Tribu, en Cala de Bou.

Tradición

‘Romería Virgen de la Cabeza. XXXI Aniversario’. 11.45 horas: Salida desde el parking de Ca na Baixera hasta la iglesia del Pilar. 12 horas: Ofrenda floral a la Virgen del Pilar. A continuación: Romería desde la iglesia del Pilar hasta el parking de Ca na Baixera. A continuación: Misa romera en honor a la Virgen de la Cabeza cantada por ‘Adelfa 5’. 18 horas: Regreso de la Virgen de la Cabeza a la iglesia del Pilar.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘Els carrers de Dalt Vila’. Ruta por calles y rincones de la ciudad vieja para entender su evolución urbana tras la conquista y la ampliación renacentista. Encuentro: plaça d’Espanya (frente al Ayuntamiento), 10:30. Final: plaça del Parc. Duración: aprox. 2 h. Dificultad: tramos de escaleras. Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es Tel. 971 392 390.

Exposición de Rafael Cavestany 'Color, sonido y sus silencios', en el Club Diario de Ibiza / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Ángel Zabala. ‘Gats i gallines’. Escultura. Inauguración el 24 de abril a las 18 horas. Museu Monogràfic Puig des Molins (Vía Romana, 6). Horario: 25 de abril de 9 a 14 horas y 26 de abril de 10 a 14 horas.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Ned Irving. ‘Under The Surface’ , exposición fotográfica. Inaugurada el martes 21 de abril en Olas Gallery, en Santa Eulària. Hasta el 23 de mayo.

‘Primavera’: Muestra de pintura y fotografía de Marga Escandell, David Martínez y Lucía Rodríguez. Sala parroquial de Sant Joan. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 10 de mayo.

Manuel Schianchi. ‘Ojos Cerrados, Paso en la Luz’. Pintura. Inauguración el 19 de abril a las 18 horas. Aubergine by Atzaró. Horario: de 12 a 23 horas. Hasta el 30 de abril.

XXVI edició del Concurs de Punts de Llibre Antoni Tur ‘Gabrielet’. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Sant Francesc. Horario: de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Hasta el 26 de abril.

‘Fauna i forja’. Exposición colectiva de esculturas creadas por alumnos del grado medio de Forja Artística de la Escola d’Arts d’Eivissa. Can Jordi Blues Station. Hasta el 8 de mayo.

Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 30 de abril.

‘Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’. Exposición temática sobre astronomía en Eivissa. Inauguración: Jueves 16 de abril a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 14 de mayo.

Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.

Eduard Cortina. ‘De les marees. Frontals’. Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana, cerrada. Hasta el 25 de abril.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Eliana Perinat. ‘Ànima’, pinturas. Inauguración el viernes 10 de abril a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábados de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.

Diana Bustamante. ‘Pintures’. Pintura. Inauguración 10 de abril de 18 a 21 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulalia. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Miranda Makaroff. ‘Ksar Living for Easter’, pinturas. Galería Ksar de Sant Joan. Hasta final de abril.

Mário Belém. Esculturas de madera de arte urbano. Galería Obra 33 en Can Bufí, Eivissa. Hasta el 30 de abril.

Kim Lloyd. ‘Ritmos de Ibiza’. Pintura. Centro Cultural de Jesús. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 24 de abril.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.

Myriam Rigal López. ‘Floración de Expansión’. Acuarelas. Sala Aubergine by Atzaró. Agroturismo Atzaró. Hasta el 30 de abril.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

Anthony Gofer. ‘Sensitive’, pinturas. Del 31 de marzo al 30 de abril en el hotel Ocean Drive Ibiza.

Sant Josep és Foto

Alain Keralenn, ‘Entre líneas’; Anton Calpagiu, ‘Paisajes de Ibiza’, y ‘Maratón 2025’. Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.

Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo. Lluís Real. ‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo.

‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo. Toni Catany. ‘La meva Mediterrània. El Viatge’. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 3 de mayo.

Gabriel Serra Llimona. ‘Punta Arabí, estiu de 1980’. Fotografía. Sala Refectori (Dalt Vila). Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas; sábados de 11 a 13.30 horas; festivos cerrado. Hasta el 24 de abril.

Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.

Ornaghi & Prestinari. 'Giunti', instalaciones. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 6 de mayo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.