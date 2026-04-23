Llama la atención: la rápida respuesta de los servicios de emergencias a la explosión en un edificio en Ibiza

La rápida respuesta de los servicios de emergencias y seguridad ante la trágica explosión que se ha registrado en un piso de Can Cantó, en Ibiza. Todo apunta a un escape de gas, que ha dejado a cuatro personas heridas; una mujer de 21 años y un hombre de 23 han tenido que ser trasladados, en estado crítico, a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. La madre del joven, de 45 años, continúa ingresada, también en estado crítico, en Can Misses. Además, un hombre de 21 años se encuentra en la UCI de la Policlínica. La deflagración obligó asimismo a desalojar a una veintena de familias. El alcalde, Rafael Triguero, confirma que en el edificio se estaban llevando a cabo trabajos de remodelación. La explosión se escuchó en toda la ciudad y la onda expansiva, que lanzó escombros a viviendas cercanas, se pudo percibir a cientos de metros de distancia.

Llama la atención

El desalojo ordenado y sin incidentes del asentamiento de chabolas de sa Joveria, el más grande de la capital de la isla. Los últimos residentes en este poblado se marcharon con sus pertenencias a cuestas y muchos sin tener un lugar en el que pasar la noche. Sigue pendiente por ahora el desalojo de la treintena de caravanas que se encuentran estacionadas en Can Misses, lindando con el hospital y el colegio.