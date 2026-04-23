Manuela García Romero, consellera de Salud en Ibiza: "La huelga de médicos ya ha costado 7,2 millones de euros"

"Estamos ante una situación realmente muy preocupante que no se había dado nunca antes: no recuerdo una huelga de médicos así desde el 1996", sostiene Manuela García Romero, consellera de Salud del Govern balear en rueda de prensa este jueves en el centro de salud de Vila. "Parece que tenemos una ministra incapaz de llegar a acuerdos", lamenta la consellera, que añade: "Son 50.000 asistencias sanitarias las que se han dejado de hacer por causa de la huelga médica".

"Son consultas, pruebas complementarias y cirugías que tenemos que reprogramar y que tensionan el sistema sanitario", sigue García: "Es algo que todo el mundo puede entender, cuando te han suspendido una cirugía o una consulta a la puerta de operarte, eso supone que tengamos que intentar llamar lo antes posible a esa persona, en el tiempo de reprogramación más rápido que tenemos y eso, evidentemente, sobrecarga las agendas y sobrecarga al sistema sanitario".

La ministra tiene que negociar

"Tenemos una ministra de Sanidad [Mónica García Gómez] que tiene que sentarse con los profesionales, tiene que escucharles, porque necesitamos llegar a acuerdos", manifiesta García: "Así se lo hemos hecho llegar en múltiples ocasiones a la ministra". Afirma que "no se puede llegar a hacer un acuerdo unilateral como hizo o dejar de negociar con los profesionales durante un largo periodo de tiempo: es imposible". "Tiene que sentarse y continuamente estar negociando, que es lo que le toca, porque cuando a uno le hacen una huelga, se sienta con las personas que están en esa situación, que están reivindicando una cosa que para ellos es justa y, por supuesto, hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a consensos", considera la consellera de Salud.

"Parece que ni la ministra, ni el Gobierno de Sánchez están por la labor de hacerlo, lo cual sí que sobrecarga las listas de espera", asevera: Son una responsabilidad de todos: es mucho más fácil echar las culpas a las comunidades autónomas de la cantidad de pacientes que hay en las listas de espera, que no asumir la incapacidad de negociar por parte del Gobierno".

Impacto de número "elevados"

La consellera insiste en que el impacto de números de pacientes "es elevado": "Son 50.000 personas que vuelven a las listas de espera en este caso y a nivel de coste económico estamos hablando de 7,2 millones de euros en lo que llevamos de esta huelga". "Pero, sobre todo, lo que hay detrás de cada cancelación son personas, personas que estaban esperando una consulta y que estaban esperando una cirugía", comenta García.

"Las personas no son del Gobierno central, son personas de nuestra comunidad autónoma, pacientes de las Islas Baleares y son los pacientes de las Baleares los que están pagando una huelga de médicos que se le hace a la Ministra de Sanidad y, por ende, al Gobierno de España", finaliza la consellera.