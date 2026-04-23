Más de 1.000 personas se darán cita en el 'Ibiza Wellness Weekend' 2026: yoga, 'coaching', gastronomía y sahumerios

El VII Ibiza Wellness Weekend 2026, uno de los festivales wellness más grandes de España, se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre en Ibiza con un programa de actividades centrado en el bienestar, el turismo activo, la cultura, la gastronomía local y la sostenibilidad, y con una previsión de más de 1.000 asistentes.

La presentación de esta séptima edición tuvo lugar este miércoles 23 de abril en el Bless Hotel Madrid, con una premiere del evento que incluyó una masterclass de fitness de Crys Dyaz y otra de yoga con Vela Wellness, embajadoras de este año, además de la asistencia de medio centenar de participantes e influencers vinculados al estilo de vida saludable.

Las sedes elegidas para esta edición son los municipios de Sant Joan y Santa Eulària, así como el Palacio de Congresos de Ibiza, el agroturismo Ca Na Xica y Juntos Farm. El evento está organizado por Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su Club de Turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health & Beauty, financiado por el Consell Insular de Ibiza y con apoyo de colaboradores como los ayuntamientos, Trasmapi, Decathlon, Jeep-Terrenauto como coche oficial y su socio tecnológico Owqlo.

Mitología, degustaciones y talleres

El programa arrancará el viernes con una jornada de bienvenida en Sant Joan, centrada en la cultura local, con una representación teatral en torno a la mitología de Tanit y una degustación de producto local. El sábado por la mañana, Juntos Farm acogerá actividades al aire libre y talleres como rutas en ebike, mindful trekking, talleres gastro y de huerto, sahumerios y degustaciones. Por la tarde, el Palacio de Congresos de Ibiza será escenario de una gran masterclass con talentos como el actor y humorista Joaquín Caserza, el coach Paco de la Fuente, The Breath Act y un talento sorpresa.

Fotografía promocional del 'Ibiza Wellness Weekend' 2026. / Alvaro Pinana

La tercera jornada, el domingo, se celebrará en Ca na Xica y su restaurante Salvia y estará centrada en la educación en hábitos saludables, con siete masterclasses que unirán el cuidado del cuerpo, la mente y el entorno. Participarán Crys Dyaz, Sheila y Tamara de León con pilates; Vela Wellness con yoga y barre; Pablo Carrizo, chef de Salvia y Nena Plants Flow con una propuesta de salud con plantas, además de un cierre festivo.

En la presentación del evento también participaron Abel García, product manager del Club Ibiza Health & Beauty de Fomento del Turismo de Ibiza; Paloma Tracey, brand marketing manager de Bless Collection Hotels, y Nacho Trujillo, CEO de Owqlo, junto a los talentos representantes del evento.

Ibiza como destino líder en el bienestar

Según destacó Abel García, Ibiza reúne las condiciones para consolidarse como destino líder en turismo de bienestar por sus paisajes naturales, sus profesionales, la alta gastronomía local, el clima mediterráneo, la variedad de experiencias saludables durante todo el año y una oferta de alojamientos turísticos de primer nivel.

Fotografía de una clase de yoga en el eventro promocional del 'Ibiza Wellness Weekend' 2026. / Alvaro Pinana

La premiere en Madrid contó con el apoyo de marcas colaboradoras como Lululemon, Matcha & Co, Glow, Nakd, Cupper, Abbot Kinney’s, Blosse Cosmetics y Caraibi. Además, Bless Collection Hotels y el Ibiza Wellness Weekend realizarán durante los próximos meses una gira de masterclasses wellness en Bless Madrid, Bless Barcelona y Bless Ibiza Cala Nova. También Bless Hotel Ibiza y Palladium Hotel Group, a través de Palladium Cares, se suman a estas iniciativas.

El evento mantiene asimismo su vertiente solidaria y este año apoyará al Proyecto Juntos, centrado en salud infantil, y a la Asociación Elena Torres, dedicada a la investigación precoz contra el cáncer. Entre los principales colaboradores figura también Trasmapi, que a través de Be Blue Formentera Care Project respalda iniciativas ligadas a la preservación del entorno y del patrimonio natural, cultural e histórico de las Pitiüses.

Las entradas para el fin de semana completo ya están disponibles por 70 euros en la web de Ibiza Health & Beauty, donde próximamente también se pondrán a la venta paquetes con alojamiento. La organización asegura que quienes reserven alguno de esos hoteles tendrán incluida la entrada al evento.