El barco museo atraca en Ibiza: la isla recibe a Fidias y Atenea en un viaje al pasado

El puerto de Ibiza se ha transformado desde este jueves por la mañana en una puerta abierta al arte, la historia y la cultura mediterránea con la llegada de 'Art Explora', el festival itinerante que recorre distintas ciudades a bordo de un gran museo flotante. La isla acoge esta escala del proyecto con una programación gratuita que combina propuestas inmersivas, tecnología, actividades participativas y talleres en tierra, una iniciativa que busca acercar la cultura a todos los públicos y reforzar el vínculo entre puerto y ciudad.

La visita comienza tras la rueda de prensa con palabras a cargo de Bruno Julliard, director ejecutivo de 'Art Explora'; Rubén Sousa Muñoz, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, y Constanza Centeno, directora general de IGY Ibiza Marina. Como un pequeño ritual previo que marca la entrada en la experiencia los visitantes deben colocarse un calzado especial antes de subir a bordo. A partir de ahí, el recorrido lleva al público a una primera planta en la que arranca uno de los momentos más sensoriales del festival: una experiencia sonora con audífonos que sumerge al visitante en un viaje de aproximadamente once minutos a través de paisajes, emociones, épocas y culturas.

Experiencia sonora en el barco-museo Art Explora Festival. / Vicent Mari

Lejos de ser una simple audición, la propuesta envuelve al espectador en una sucesión de sonidos de la naturaleza: lluvia, agua, campanadas, tambores, trompetas, cláxones, cantos ancestrales, música africana, sonidos de tráfico, cristales, aplausos, balidos de cabra, gritos de lucha, ecos de guerra y también pasajes de música electrónica de corte deep house. El resultado es un viaje sonoro cambiante, en el que se mezclan sonidos nuevos y otros reconocibles, momentos de tensión y otros de calma, en una experiencia de relajación, sorpresa y atmósfera que funciona como antesala del resto del recorrido. Justamente acercando la idea del festival que es una evocación a las distintas transiciones que ha vivido la sociedad a través de la historia.

Un viaje único en el tiempo

Después llega uno de los grandes atractivos del museo flotante: la inmersión en realidad virtual. En este caso, la experiencia permite viajar a distintas ciudades del Mediterráneo antiguo como Venecia o Alejandría, pero una de las más impactantes es la dedicada a Atenas. A través de las gafas de realidad virtual, el visitante puede recorrer desde todos los ángulos la grandeza de la antigua Grecia, acercarse a sus monumentos y adentrarse en una reconstrucción envolvente de un mundo desaparecido.

El viaje a Atenas permite descubrir de una forma nueva cómo era la vida en la antigua ciudad, cómo vivían sus habitantes y cómo se articulaba una civilización cuyo legado sigue marcando la historia occidental. El recorrido conduce al visitante hasta el Partenón y a otros espacios emblemáticos, mientras el relato pone el foco en figuras clave del mundo clásico, como Zeus o Fidias, el gran escultor vinculado a algunas de las obras más célebres de la Acrópolis.

Experiencia de realidad virtual en el barco-museo Art Explora Festival. / Vicent Mari

La sensación es la de entrar físicamente en otra época: caminar, contemplar la monumentalidad de los templos, observar la ciudad desde nuevas perspectivas y comprender, a través de la reconstrucción digital, una parte de la historia de una manera mucho más cercana y envolvente en la que la propia Atenea se manifiesta. Se puede observar a personas adorando a Zeus e incluso ver desde arriba cómo era toda la ciudad.

Detrás de 'Art Explora' está Frédéric Jousset, empresario y mecenas francés que impulsó la fundación en 2019 con la idea de acercar el arte al mayor número de personas posible. Su vínculo con el Museo del Louvre es especialmente relevante, ya que durante años fue uno de sus principales patrocinadores y apoyó iniciativas que iban más allá de la exposición tradicional, con programas culturales dirigidos a colectivos con difícil acceso a la cultura. Entre ellos, su contribución al fondo de dotación del Louvre, que impulsa actividades artísticas en prisiones francesas, llevando el arte a contextos donde habitualmente no llega. A partir de esa experiencia, Jousset decidió ampliar ese compromiso creando la Fundación Art Explora y colaborando de nuevo con el museo en proyectos como la financiación de una obra contemporánea del artista venezolano Elías Crespin, hoy integrada en el recorrido del Louvre. Esta relación ha permitido además desarrollar propuestas conjuntas, como experiencias inmersivas, reforzando una visión del arte como herramienta de inclusión y acceso universal.

Mélanie Rodríguez, responsable de mecenazgo y patrocinio, explicó que la fundación destaca como eje del proyecto la reivindicación del papel de la mujer en la historia del arte, impulsado los recorridos centrados en grandes figuras femeninas de la historia, con el objetivo de visibilizar relatos, símbolos y protagonistas que durante mucho tiempo quedaron en un segundo plano.

La dimensión local del festival

La participación de Ibiza Eco Tours, dirigida por Xesca Jiménez, encargada de gestionar las reservas de grupos y coordinar buena parte de las actividades en tierra, conecta el espíritu internacional de 'Art Explora' con la identidad de la isla a través de experiencias de ecoturismo y cultura tradicional, con talleres pensados para todos los públicos. Entre ellos actividades como el ball pagès, la elaboración de objetos con esparto o la personalización de tote bags con símbolos icónicos de Ibiza como la diosa Tanit, la sargantana o el podenco ibicenco, además de talleres infantiles de creatividad y postales que viajarán a la siguiente escala del barco. También propuestas más contemporáneas como rutas cinematográficas por Dalt Vila, talleres de arte japonés (suminagashi) o experiencias narrativas inspiradas en mitos mediterráneos.

Barco-Museo en el Puerto de Vila, IGY Marina Ibiza. / Vicent Mari

Tras su paso por Ibiza, el barco continúa su ruta hacia Cannes —en una escala no abierta al público— y luego recalará en Cascais, Portugal, donde concluirá este recorrido de tres años por el Mediterráneo. La previsión de la fundación es iniciar después una nueva etapa hacia el Atlántico, ampliando así el radio de acción de un proyecto que combina navegación, patrimonio, creación contemporánea y divulgación cultural. Porque el propio barco es, en sí mismo, una obra de arte: no solo por sus dimensiones —presentado como el catamarán más grande del mundo— ni por su diseño, sino porque encarna la idea central de 'Art Explora' de convertir el viaje en cultura y el mar en un espacio de encuentro. Su travesía por distintos puertos refleja una propuesta innovadora de navegación, arte, ciudad y memoria, y así, hace de cada escala una experiencia única. El museo flotante es un lugar en movimiento que intenta descubrir y transformar cada uno de sus destinos, dialoga con el entorno que lo recibe y convierte el trayecto en parte esencial de la propia obra.