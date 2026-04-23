El Ibavi hacía obras de eficiencia energética en el edificio siniestrado

El edificio del barrio de es Putxet de Ibiza en el que el martes por la tarde se produjo la brutal explosión de gas que dejó cuatro heridos en estado crítico estaba siendo objeto de obras de reforma integral de eficiencia energética promovidas por el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi). Así lo confirmaron ayer ante los medios el alcalde de Vila, Rafael Triguero, y el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que se desplazó a primera hora desde Palma para reunirse primero con el alcalde en Can Botino y después acudir al inmueble siniestrado para hablar con los vecinos.

«Se trata de una remodelación integral de eficiencia energética», explicó Triguero. «Es un edificio de prácticamente 20 años en el que se estaba cambiando el gas por aerotermia, sustituyendo ventanas y puertas y una mejora integral que los vecinos venían reclamando desde hacía años», añadió el alcalde, que aseguró que tuvo conocimiento de estas reclamaciones hace dos años. «Estos vecinos llevaban diez años reclamando mejoras en el edificio por parte del Govern y en concreto del Ibavi», afirmó.

Cinco viviendas gravemente afectadas

El inmueble cuenta con 22 viviendas, de las que cinco han quedado gravemente afectadas por la explosión y sus moradores no podrán regresar, al menos, en dos meses, según detalló el alcalde. Las 17 restantes sí permiten la entrada y salida con normalidad, aunque sus residentes continuaban ayer sin agua caliente y sin poder utilizar las cocinas, por lo que no podían cocinar. El Ayuntamiento facilitó a los vecinos una solución para que pudieran ducharse y también tickets para que pudieran comer y cenar en el restaurante de la Asociación de Vecinos de San Pablo. En concreto, el Consistorio habilitó un espacio en la casa de propiedad municipal Can Tomeu, donde se abrieron unos vestuarios para que los afectados pudieran asearse.

La situación habitacional es uno de los principales problemas tras la explosión. Aunque a última hora del martes el alcalde informó de que los vecinos de los dos bloques no afectados podían pasar la noche en sus casas, finalmente la mayoría decidió no volver. El Ayuntamiento proporcionó entonces alojamiento en tres establecimientos hoteleros de la ciudad a un total de 36 personas, mientras que solo dos familias durmieron en el edificio. A pesar del inicio de la temporada turística, Triguero destacó además el ofrecimiento de hoteleros de la isla, que durante la noche del martes se brindaron a acoger a los vecinos desalojados. El Consistorio les garantiza también alojamiento para las próximas noches.

Mientras tanto, el Ibavi buscaba cinco apartamentos para realojar a las familias de los pisos más gravemente dañados, que no podrán regresar en un plazo mínimo de dos meses porque sus viviendas han quedado destrozadas. El conseller de Vivienda insistió en que la prioridad en este momento son los vecinos. «Estamos centrados en buscar una solución habitacional para las cinco familias que no pueden volver pronto a su casa, así como los vecinos que por necesidades especiales y de salud tampoco puedan hacerlo», señaló Mateo. En este sentido, Triguero precisó que dos de las familias afectadas presentaban condiciones personales especiales, por lo que el Ayuntamiento trata también de reubicar a estos residentes con especial atención.

Prioridad: los heridos

El alcalde subrayó además que la máxima prioridad del Ayuntamiento es la recuperación de los heridos graves, junto con la respuesta a las necesidades más inmediatas de los residentes del bloque, propiedad del Ibavi. A esa asistencia se suma la atención psicológica: el Consistorio ha activado a dos psicólogos para atender a las familias que lo estaban reclamando y también a los menores, que son «la prioridad», según recalcó Triguero, que confiaba por la mañana en que a lo largo del día de ayer pudieran regresar a sus pisos más familias.

Tanto el alcalde como el conseller evitaron pronunciarse sobre las causas concretas de la explosión mientras no concluya la investigación abierta por la Policía Científica de la Policía Nacional. El bloque donde se produjo la explosión seguía precintado, mientras los otros dos bloques del edificio permanecían abiertos. «Como no puede ser de otro modo, estamos a completa disposición de las investigaciones y de las averiguaciones que realice la Policía Judicial. Desde el Ibavi y la conselleria, insistimos, estamos a su absoluta disposición para lo que sea necesario», aseguró Mateo. «Se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero a la luz de los datos que deriven de la investigación», añadió. Preguntado por las quejas de vecinos que aseguraban haber vivido anteriormente episodios de fugas, Triguero sostuvo que no tenía constancia de esos antecedentes. «Ni desde el Ayuntamiento ni el Govern ni el Ibavi tenemos constancia de estas situaciones», recalcó el alcalde. Mateo insistió en que, además de resolver el alojamiento provisional, la otra gran prioridad era rehabilitar el edificio y devolver cuanto antes la normalidad a los residentes. «Se está haciendo una valoración de daños para que podamos rehabilitar estas viviendas lo antes posible y que con la máxima urgencia y prioridad puedan volver a contar con la instalación de aerotermia y eléctrica. Que los vecinos que viven aquí puedan contar con la insta-lación y volver a tener agua caliente, cocinar y volver a la normalidad», declaró el conseller. «Se trataba de unas obras para mejorar la instalación eléctrica y dejar las viviendas en unas condiciones mucho mejores de las que estaban, ya que es una promoción de casi 20 años», insistió. «También se trataba, precisamente, de que los vecinos pudieran disfrutar de una situación de ahorro energético, aprovechando, además, unos fondos europeos», agregó. Malestar por las obras Las obras de reforma, que según contaron los vecinos se iniciaron en febrero, habían generado malestar entre algunos residentes, que acusaban de «falta de profesionalidad» a los trabajadores de la empresa constructora encargada de ejecutarlas, Uxcar S. L. En la comparecencia de ayer, Triguero agradeció la presencia tanto del conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, como del gerente del Ibavi, Roberto Cayuela, desplazados hasta el edificio siniestrado.

Los afectados

Dos de los heridos críticos, trasladados al Hospital La Fe de Valencia

El joven de 23 años que resultó herido grave este martes en una explosión en un piso de Eivissa fue trasladado este miércoles por la mañana al Hospital La Fe de Valencia, según informa el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF). La víctima permanecía en observación en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, estable dentro de la gravedad.

Su pareja, una mujer de 21 años que también se encontraba en el inmueble en el momento de la deflagración, fue trasladada de madrugada al mismo centro hospitalario valenciano, donde ingresó en la Unidad de Quemados.

La madre del joven, una mujer de 45 años, continúa ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses.

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El cuarto herido, un hombre de 21 años, ingresó a las 18.33 horas en la unidad de cuidados intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ayer permanecía con diagnóstico de fracturas costales izquierdas, fracturas de apófisis transversas lumbares y politraumatismo, según informó el centro hospitalario privado.