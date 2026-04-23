Aviación
Un helicóptero sobrevuela "muy bajo" el norte de Ibiza: "Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo"
Los deportistas que entrenaban en las pistas de Sant Miquel grabaron con sus móviles la aeronave volando a escasa altura sobre las instalaciones
"Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo", explica una de las personas que esta tarde se encontraba en las pistas deportivas de Sant Miquel cuando un helicóptero ha sobrevolado la zona. Quienes en ese momento se encontraban entrenando en las instalaciones se han quedado sorprendidos porque, según explican, volaba "muy bajo".
Cuando han visto que daba varias pasadas lo han grabado con los móviles. En las imágenes se puede ver cómo la aeronave sobrevuela la zona, muy cerca de los postes de luz, mientras los niños entrenan a diferentes deportes en las pistas de fútbol.
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