Explosión en Ibiza
Siguen ingresados dos heridos de 23 y 21 años en la Unidad de Grandes Quemados de Valencia tras la explosión de un piso en Ibiza
El edificio siniestrado pertenece al Ibavi, que ejecutaba en esos momentos obras de eficiencia energética
E.P.
Los dos heridos trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado, según han informado desde el hospital valenciano.
Se trata de un joven de 23 años herido en la explosión ocurrida el pasado martes en una vivienda del barrio de es Putxet, en Ibiza, que fue trasladado este miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación en las Urgencias de Can Misses hasta su traslado.
Otra joven de 21 años herida grave en el siniestro que ingresó en la UCI del Hospital Can Misses fue trasladada el mismo día de la deflagración a la misma unidad.
La mujer de 45 años que ingresó en el Hospital Can Misses tras la explosión registrada en un piso de Ibiza continúa en la UCI en estado crítico, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.
La cuarta víctima, un hombre de 21 años, que permanecía ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con fracturas y politraumatismos, evoluciona favorablemente. Este jueves pasará a planta, donde permanecerá para recuperarse de sus lesiones a cargo de la Unidad de Neurocirugía, según ha informado el hospital privado.
Obras de eficiencia
El edificio de protección oficial afectado por la explosión pertenece al Ibavi, que ejecutaba en esos momentos obras de eficiencia energética. Los vecinos denuncian "chapuzas" en los trabajos, mientras el organismo dependiente del Govern balear defiende su actuación.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, compareció este miércoles ante los medios de comunicación para informar sobre la situación de las personas desalojadas y detallar las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para ayudar a los afectados. Junto al regidor estuvieron el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela.
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