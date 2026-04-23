Las escuelas unitarias de Sant Antoni celebran juntas el Día del Libro en Buscastell

Las tres escuelas unitarias del municipio de Sant Antoni de Portmany —CEIP Buscastell, CEIP Santa Agnès y CEIP Sant Mateu— han celebrado esta semana de forma conjunta el Día del Libro con una jornada cultural en el CEIP Buscastell, que ha reunido a alumnado y profesorado en un ambiente de convivencia y aprendizaje compartido.

Sesión de teatro con Monma / CEIP Buscastell

La jornada comenzó con juegos de movimiento para dar la bienvenida al encuentro, en el que participaron los niños y niñas de los tres centros. A continuación, el artista Monma ofreció una sesión de teatro llena de humor, que logró captar la atención y las risas de todos los asistentes.

Uno de los momentos más especiales del día fue el desayuno conjunto en el bosque, donde se habilitaron pequeños espacios de pícnic que permitieron a los escolares disfrutar de la naturaleza mientras compartían tiempo con compañeros de otras escuelas. El entorno natural se convirtió así en un aula abierta para el intercambio y la convivencia, señalan desde la escuela de Buscastell.

Lectura de cuentos / CEIP Buscastell

A lo largo de la mañana, los alumnos participaron en diversos talleres organizados por grupos de edad —pequeños, medianos y mayores—, una dinámica que favoreció la cooperación entre centros y el aprendizaje colectivo. Además, se creó un espacio de calma dedicado a la lectura, donde los niños pudieron acercarse a una selección de libros preparada por la Biblioteca de Cala de Bou.

Esta iniciativa conjunta ha sido valorada muy positivamente por la comunidad educativa, ya que refuerza los vínculos entre las tres escuelas rurales y pone en valor la importancia de compartir experiencias educativas y culturales. Durante toda la semana, el libro ha sido el eje central de las actividades, acercando a los alumnos a autores locales y universales.